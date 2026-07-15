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Dove vedere Inghilterra-Argentina, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Messi contro Kane. In palio un posto in finale contro la Spagna: le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsargentinaInghilterraMondiali 2026

Inghilterra o Argentina? Chi affronterà la Spagna nell'ultimo atto dei Mondiali? Harry Kane sfida Messi nell'ultimo atto di una sfida che da 40 anni mischia calcio e politica. In palio la sfida contro gli uomini di De La Fuente, che nella prima semifinale hanno eliminato la Francia di Mbappé.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Inghilterra-Argentina, l'orario

Inghilterra-Argentina, la seconda semifinale dei Mondiali 2026, andrà in scena nella oggi, mercoledì 15 luglio, alle 21:00 (ore italiane) negli Stati Uniti, all'Atlanta Stadium. Il direttore di gara sarà Elfath. Parker e Atkins i guardalinee. L'italiano Mariani il quarto uomo, con Di Bello al var, coadiuvato da Lara e Guzman.

Dove vedere Inghilterra-Argentina in diretta tv

Inghilterra-Argentina, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Inghilterra-Argentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Inghilterra-Argentina anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Tuchel e Scaloni

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Stones, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. A disposizione: Henderson, Trafford, Chalobah, Burn, Spence, James, Henderson, Mainoo, Rogers, Eze, Madueke, Watkins, Toney. Ct: Tuchel.

Indisponibili: -.

Squalificati: Quansah.

Diffidati: -.

ARGENTINA (4-1-3-2): E.Martinez; Molina, Romero, Li.Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Fernandez, MacAllister; Messi, Alvarez. A disposizione: Rulli, Musso, Otamendi, Senesi, Medina, Montiel, Simeone, Palacios, Almada Lo Celso, Barco, Paz, Gonzalez, Lopez, La. Martinez . Ct: Scaloni. 

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

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Inghilterra o Argentina? Chi affronterà la Spagna nell'ultimo atto dei Mondiali? Harry Kane sfida Messi nell'ultimo atto di una sfida che da 40 anni mischia calcio e politica. In palio la sfida contro gli uomini di De La Fuente, che nella prima semifinale hanno eliminato la Francia di Mbappé.

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Dove vedere Inghilterra-Argentina in diretta tv

Inghilterra-Argentina, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Inghilterra-Argentina, dove vederla in streaming

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