Dove vedere Inghilterra-Argentina, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Inghilterra o Argentina? Chi affronterà la Spagna nell'ultimo atto dei Mondiali? Harry Kane sfida Messi nell'ultimo atto di una sfida che da 40 anni mischia calcio e politica. In palio la sfida contro gli uomini di De La Fuente, che nella prima semifinale hanno eliminato la Francia di Mbappé.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Inghilterra-Argentina, l'orario
Inghilterra-Argentina, la seconda semifinale dei Mondiali 2026, andrà in scena nella oggi, mercoledì 15 luglio, alle 21:00 (ore italiane) negli Stati Uniti, all'Atlanta Stadium. Il direttore di gara sarà Elfath. Parker e Atkins i guardalinee. L'italiano Mariani il quarto uomo, con Di Bello al var, coadiuvato da Lara e Guzman.
Dove vedere Inghilterra-Argentina in diretta tv
Inghilterra-Argentina, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Inghilterra-Argentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Inghilterra-Argentina anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Tuchel e Scaloni
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Stones, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. A disposizione: Henderson, Trafford, Chalobah, Burn, Spence, James, Henderson, Mainoo, Rogers, Eze, Madueke, Watkins, Toney. Ct: Tuchel.
Indisponibili: -.
Squalificati: Quansah.
Diffidati: -.
ARGENTINA (4-1-3-2): E.Martinez; Molina, Romero, Li.Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Fernandez, MacAllister; Messi, Alvarez. A disposizione: Rulli, Musso, Otamendi, Senesi, Medina, Montiel, Simeone, Palacios, Almada Lo Celso, Barco, Paz, Gonzalez, Lopez, La. Martinez . Ct: Scaloni.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
Inghilterra o Argentina? Chi affronterà la Spagna nell'ultimo atto dei Mondiali? Harry Kane sfida Messi nell'ultimo atto di una sfida che da 40 anni mischia calcio e politica. In palio la sfida contro gli uomini di De La Fuente, che nella prima semifinale hanno eliminato la Francia di Mbappé.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Inghilterra-Argentina, l'orario
Inghilterra-Argentina, la seconda semifinale dei Mondiali 2026, andrà in scena nella oggi, mercoledì 15 luglio, alle 21:00 (ore italiane) negli Stati Uniti, all'Atlanta Stadium. Il direttore di gara sarà Elfath. Parker e Atkins i guardalinee. L'italiano Mariani il quarto uomo, con Di Bello al var, coadiuvato da Lara e Guzman.
Dove vedere Inghilterra-Argentina in diretta tv
Inghilterra-Argentina, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Inghilterra-Argentina, dove vederla in streaming
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