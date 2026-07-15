Pedri profetico sulla finale già un anno fa: sui social spunta un dettaglio che non poteva passare inosservato...
La Spagna stende la Francia per 2-0 nella semifinale del Mondiale americano. Le reti di Oyarzabal su rigore assieme al raddoppio firmato da Pedro Porro nella ripresa congelano un risultato netto e veritiero in favore degli iberici che spengono le speranze francesi di riscatto dalla finale del 2022. Nel dominio generale della Roja rimangono impresse anche l’intelligenza di Rodri e di tutto il centrocampo spagnolo che ha sovrastato quello francese, e l’incredibile classe di Dani Olmo. Al di là del fantastico assist sul secondo gol, il giocatore del Barça non ha sbagliato una scelta o una posizione in campo. Bene anche i subentrati Merino e Pedri che amministrano egregiamente il doppio vantaggio e chiudono il match tra gli olè dei presenti a Dallas.
Sei numeri che si pensava fossero casuali, un post su Instagram che sa di profezia per Pedri
Oltre al dominio dei ragazzi di de la Fuente ciò che non è passato inosservato ai più attenti sui social è un post del centrocampista del Barça, per di più longevo. Poco più di un anno prima della vittoria della semifinale al Mondiale contro la Francia il canario aveva condiviso su Instagram un post con delle cifre a che a primo impatto non significavano nulla. Infatti dopo la sconfitta in finale di Nations League ai rigori contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo dell'8 giugno 2025 (stesso numero dello spagnolo nel club catalano per rimanere in tema profezie) compare sul suo profilo un carosello di foto assieme ai compagni, quasi a celebrare, nonostante la sconfitta, lo sforzo e la performance dei suoi connazionali. Il commento? "190726", numeri che oggi hanno senso eccome. Se letti a mo' di data le cifre parlano chiaro: 19 luglio del 2026, la finale dei Mondiali. Una smargiassata, o forse un acquisizione di consapevolezza quella dell'iberico, che si rivela però azzeccatissima e che porta quasi 3 milioni di persone a mettere un meritatissimo "Mi piace" al post.