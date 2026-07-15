Pedri profetico sulla finale già un anno fa: sui social spunta un dettaglio che non poteva passare inosservato...

La Spagna stende la Francia per 2-0 nella semifinale del Mondiale americano. Le reti di Oyarzabal su rigore assieme al raddoppio firmato da Pedro Porro nella ripresa congelano un risultato netto e veritiero in favore degli iberici che spengono le speranze francesi di riscatto dalla finale del 2022. Nel dominio generale della Roja rimangono impresse anche l’intelligenza di Rodri e di tutto il centrocampo spagnolo che ha sovrastato quello francese, e l’incredibile classe di Dani Olmo. Al di là del fantastico assist sul secondo gol, il giocatore del Barça non ha sbagliato una scelta o una posizione in campo. Bene anche i subentrati Merino e Pedri che amministrano egregiamente il doppio vantaggio e chiudono il match tra gli olè dei presenti a Dallas.