"Mondiali, l'intervallo della finale potrebbe durare anche 30 minuti": l'ultima novità che fa discutere

Possibile maxi-intervallo per la finale dei Mondiali

Un intervallo pensato per somigliare più a un "Half Time Show" del Super Bowl piuttosto che quello a cui siamo abituati su un campo di calcio. Oltre al classico spettacolo pre-partita, con la cerimonia di chiusura, dovrebbe avere luogo uno spettacolo anche all'intervallo. Un inedito assoluto per quanto riguarda la finale del Mondiale, nella quale la Spagna affronterà una tra l'Inghilterra e l'Argentina. Secondo il "Times" dopo il primo tempo dovrebbero esibirsi star del calibro di Justin Bieber, Shakira, Madonna, i BTS, Burna Boy e i Coldplay.

Il precedente dei Mondiali per club

Questo show atteso potrebbe portare l'intervallo della partita, che si disputerà al MetLife Stadium, a prolungarsi fino, addirittura, a una mezz'ora. C'è un precedente. Sempre nello stesso stadio, la scorsa estate, la finale del Mondiale per club vinta dal Chelsea di Maresca per 3-0 sul Psg ha visto una pausa tra i tempi di ventiquattro minuti.