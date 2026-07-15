"Mondiali, l'intervallo della finale potrebbe durare anche 30 minuti": l'ultima novità che fa discutere
I Mondiali 2026 hanno introdotto numerose novità. Dall'allargamento del format con quarantotto nazionali partecipanti fino all'hydration break, passando per le modifiche sul regolamento (come l'espulsione per chi si copre la bocca con le mani), ma anche la "squalifica sospesa" che ha scatenato il Balogun gate. E una nuova innovazione potrebbe essere introdotta in occasione della finale, in programma domenica 19 luglio alle 21:00 (ore italiane), con l'ipotesi di un maxi intervallo da 25-30 minuti.
Possibile maxi-intervallo per la finale dei Mondiali
Un intervallo pensato per somigliare più a un "Half Time Show" del Super Bowl piuttosto che quello a cui siamo abituati su un campo di calcio. Oltre al classico spettacolo pre-partita, con la cerimonia di chiusura, dovrebbe avere luogo uno spettacolo anche all'intervallo. Un inedito assoluto per quanto riguarda la finale del Mondiale, nella quale la Spagna affronterà una tra l'Inghilterra e l'Argentina. Secondo il "Times" dopo il primo tempo dovrebbero esibirsi star del calibro di Justin Bieber, Shakira, Madonna, i BTS, Burna Boy e i Coldplay.
Il precedente dei Mondiali per club
Questo show atteso potrebbe portare l'intervallo della partita, che si disputerà al MetLife Stadium, a prolungarsi fino, addirittura, a una mezz'ora. C'è un precedente. Sempre nello stesso stadio, la scorsa estate, la finale del Mondiale per club vinta dal Chelsea di Maresca per 3-0 sul Psg ha visto una pausa tra i tempi di ventiquattro minuti.