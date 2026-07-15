Mondiale, prezzi shock per i biglietti della finale: le cifre sono pazzesche

Già alti da tempo, i prezzi dei biglietti per la finale del Mondiale di calcio stanno aumentando ulteriormente, raggiungendo cifre incredibili. Inizialmente erano previste quattro categorie di biglietti per il pubblico: la più costosa (categoria 1) costava 11.000 dollari, ovvero 9.600 euro a posto. Poi 5.500 dollari (4.800 euro) per la categoria 2, 3.600 dollari (3.150 euro) per la categoria 3 e infine 800 dollari (700 euro) per la più "economica". Nelle ultime settimane, però, questi prezzi, già di per sé elevati, sono schizzati alle stelle , come riportato dall'emittente americana ABC News: il costo dei biglietti è triplicato, raggiungendo i 32.970 dollari . Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha giustificato questa politica citando il fatto che "il mercato americano dell'intrattenimento è tra i più sviluppati al mondo". La Fifa ha anche spiegato che l'1% dei biglietti è già stato venduto a 60 dollari.

Biglietti da... 2 milioni

Ma sul sito di rivendita dei biglietti controllato dalla FIFA (che trattiene una commissione del 15% su ogni transazione), i biglietti più prestigiosi venivano offerti addirittura a 2 milioni di dollari. Non è chiaro se qualcuno di questi abbia trovato un acquirente. Di fronte a queste cifre esorbitanti (la Fifa non fissa i prezzi), Infantino ha optato per l'umorismo, dichiarando: "Se qualcuno compra un biglietto per la finale a due milioni di dollari, gli porterò personalmente un hot dog e una Coca-Cola per assicurarmi che si diverta". Nel complesso, il sito di comparazione prezzi SeatPick, che ha analizzato i propri dati sui prezzi dei biglietti per le partite finali dei Mondiali, stima che il biglietto più economico per la finale costi 4.451 euro. Il biglietto più caro, invece, si attesta attualmente a 188.803 euro.

La distribuzione dei biglietti

Al momento, la Fifa non ha ancora annunciato il numero di biglietti assegnati alle due federazioni qualificate per questa finale (una è la Spagna, l'altra uscirà fuori dalla semifinale tra Argentina e Inghilterra di stasera). Nelle precedenti edizioni della Coppa del Mondo, le assegnazioni erano simili, circa 7.000 biglietti per ciascuna federazione, a seconda della capienza dello stadio e delle prenotazioni effettuate dalla Fifa per sponsor, partner, aree hospitality e pubblico. Per questa finale al MetLife Stadium (82.500 posti) in programma domenica prossima alle 21 ora italiana, si può quindi stimare che le finaliste avranno a disposizione, complessivamente, circa il 20-25% della capienza totale.