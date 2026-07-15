"Le decisioni arbitrali a favore dell'Argentina che fanno paura ai tifosi dell'Inghilterra"

"I tifosi inglesi temono che l'Inghilterra possa essere fregata" . Così il Sun a poche ore dalla semifinale dei Mondiali 2026 , che vedrà contrapposti I Tre Leoni all' Argentina. Un elenco che tiene alta l'attenzione sulle presunte decisioni a favore dell'Albiceleste nel cammino che ha condotto Messi e compagni a un passo dalla seconda finale consecutiva della competizione iridata: "La questione emerge dopo che un nuovo protocollo arbitrale, introdotto in vista della semifinale , sembra aver messo in luce le preoccupazioni relative al fatto che gli ufficiali di gara abbiano favorito i campioni del mondo in carica nelle decisioni prese in questa Coppa del Mondo . Questii timori hanno raggiunto il culmine durante il quarto di finale tra Argentina e Svizzera , quando dopo una revisione al Var è stato espulso Breel Embolo per doppia di ammonizione, causata da un secondo giallo per simulazione. L'allenatore svizzero Murat Yakin ha definito la decisione 'inaccettabile', ma il responsabile degli arbitri della FIFA, Pierluigi Collina , ha respinto qualsiasi accusa di parzialità".

"I tifosi l'hanno soprannominata VARgentina"

Il tabloid inglese tiene il mirino puntato sugli arbitri aggiungendo: "Nonostante la FIFA insista sulla neutralità dei suoi arbitri, i tifosi hanno soprannominato la squadra guidata da Lionel Messi 'VARgentina' sui social media. A parte la partita contro la Svizzera, l'Argentina ha beneficiato di decisioni arbitrali favorevoli anche negli incontri contro l'Austria nei sedicesimi di finale, l'Egitto negli ottavi di finale e l'Algeria nella fase a gironi. Nella partita contro l'Algeria, Messi non è stato espulso nonostante sembrasse aver calpestato il capitano avversario Aissa Mandi nel primo tempo, prima che realizzasse una tripletta. Contro l'Austria, Messi ha fatto la storia segnando il suo 17° gol ai Mondiali, ma alcuni hanno pensato che Alexis Mac Allister avesse commesso fallo su Xaver Schlager nell'azione che ha portato al gol. Poi c'è stata la decisione estremamente controversa del VAR di annullare un gol dell'Egitto al 62° minuto per un fallo commesso dall'altra parte del campo, prima che un gol dell'Argentina venisse convalidato in circostanze simili".

"Inghilterra quinta squadra meno favorita, Argentina seconda dopo il Messico"

Il Sun prosegue spiegando: "In effetti, i dati raccolti da Northeastern Global News sulle decisioni del VAR hanno rilevato che l'Argentina è la seconda squadra più favorita dopo il Messico. L'Inghilterra è la quinta squadra MENO favorita, dopo Croazia, Iran, Qatar e Germania".

La provocazione del Sun: "Nessuna decisione potrà mai superare la Mano di Dio, almeno si spera..."

E l'articolo si chiude con un riferimento alla "Mano di Dio": "Naturalmente, nessuna decisione potrà mai superare la "Mano di Dio" di Diego Maradona del 1986, quando l'Inghilterra si scontrò con l'Argentina nei quarti di finale allo Stadio Azteca di Città del Messico. Almeno si spera...".