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Mondiali - 15.07.2026
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Inghilterra-Argentina diretta Mondiali: segui la semifinale di oggi LIVE

Ad Atlanta si sfidano due squadre legate da una rivalità storica. Kane contro Messi, in palio un posto in finale contro la Spagna: aggiornamenti e cronaca in tempo reale
7 min
TagsargentinaInghilterraMondiali
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Quella tra Inghilterra e Argentina non sarà mai una partita come le altre: è una sfida carichissima di rivalità sportiva e anche politica. A quarant'anni da una delle partite più iconiche nella storia della Coppa del Mondo, con la celeberrima 'mano de Dios' di Maradona nel 1986, inglesi e argentini si sfidano nella seconda semifinale di questa edizione dei Mondiali, con in palio un posto in finale per affrontare la Spagna di Yamal. Si gioca ad Atlanta, fischio d'inizio alle ore 21 italiane: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

20:05

Tuchel esalta Messi, Scaloni spegne la rivalità: le parole prima della sfida

Tuchel: "Messi è incredibile, vede il gioco prima degli altri", Scaloni: "Non confondiamo calcio e storia". Ecco tutte le dichiarazioni dei ct prima di questa semifinale carica di emozioni e significato. LEGGI QUI

19:55

Inghilterra-Argentina: curiosità e statistiche

Un'ora al fischio d'inizio, atmosfera caldissima ad Atlanta. Ecco numeri e dati sulla sfida tra Inghilterra e Argentina.

19:48

Le scelte di Tuchel e Scaloni per la semifinale

Di seguito ecco le scelte dei due ct, con alcune sorprese inaspettate nelle formazioni titolari scelte per questa semifinale.

19:44

Argentina scaramantica: giocherà con la maglia blu come nell'86'

Una richiesta molto scaramantica è stata accettata: l'Argentina scenderà in campo con la maglia blu nella semifinale dei Mondiali contro l'Inghilterra. La decisione, secondo quanto riportato dalla Nacion e da altri media argentini, è arrivata dalla Fifa dopo la richiesta ufficiale espressa da parte della Federazione argentina. Negli ultimi due incontri mondiali contro gli inglesi (Mondiali del 1986 e del 1998) l'Albiceleste scese in campo con la maglia blu al posto di quella a strisce bianche e azzurre, vincendo in entrambe le occasioni.

19:39

+++ Argentina, la formazione ufficiale di Scaloni +++

ARGENTINA (4-1-3-2): E.Martinez; Molina, Romero, Li.Martinez, Tagliafico; Paredes; Mac Allister, Fernandez, Simeone; Messi, Alvarez. Ct: Scaloni.

19:38

+++ Inghilterra, la formazione ufficiale di Tuchel +++

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Stones, James, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel.

19:34

Tanta tensione e polizia in allerta: Inghilterra-Argentina è ad alto rischio

Una partita tanto attesa quanto 'pericolosa': Inghilterra-Argentina sarà sicuramente la sfida più a rischio di questi Mondiali. "Por Malvinas, por el Diego, por la ultima de Leo", il coro urlato a squarciagola dai tifosi argentini, in totale sono attesi oltre i 76 mila spettatori che avranno la possibilità di entrare nell’Arrowhead Stadium. Per tutti questi motivi sono state prese misure di sicurezza ad hoc, per evitare qualsiasi problema in una rivalità tanto storica quanto complicata.

19:26

Spettacolo e tensioni ad Atlanta: la situazione prima di Inghilterra-Argentina

Si giocherà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta: ecco la situazione in città a poche ore dal fischio d'inizio della seconda semifinale dei Mondiali, tra balli, canti e coreografie ma anche alcuni disagi.

19:22

Inghilterra-Argentina quarant'anni dopo la storica doppietta di Maradona

Ai quarti di finale dei Mondiali del 1986 in Messico, Argentina e Inghilterra si sfidarono in una partita storicadecisa da Diego Armando Maradona con la 'Mano de Dios'  e il gol del secolo. Una doppietta rimasta nella storia del calcio. Oggi, 40 anni dopo, Inghilterra e Argentina si affrontano in semifinale.

19:19

Inghilterra-Argentina, tensione alle stelle: alle ore 21 si gioca

Seconda semifinale di questi Mondiali, una sfida condizionata dalla grandissima rivalità sportiva e politica tra le due nazioni, con tantissimi episodi celebri nel corso degli anni: Inghilterra-Argentina si prospetta essere una delle partite più attese e cariche di questa Coppa del Mondo. Aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it

Mercedes-Benz Stadium - Atlanta (Stati Uniti)

 

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