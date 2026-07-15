Tuchel esalta Messi, Scaloni spegne la rivalità: Argentina-Inghilterra è già iniziata
L'attesa è finita. Argentina e Inghilterra si giocano un posto nella finale dei Mondiali 2026 in una sfida che va ben oltre il semplice valore sportivo. A poche ore dal match sia Thomas Tuchel che Lionel Scaloni hanno parlato del match. Di mezzo c’è storia, campioni, politica. Con un messaggio comune: il passato va rispettato, ma in campo si gioca soltanto a calcio.
Tuchel: "Messi è incredibile, vede il gioco prima degli altri"
Il commissario tecnico dell'Inghilterra non nasconde l'ammirazione per Lionel Messi, protagonista assoluto del cammino dell'Argentina."Non sento il peso della responsabilità. Si sente la tensione e sarò nervoso, ed è normale. Ma non sento alcun peso", ha spiegato Tuchel. "Tutti conoscono gli spazi in cui vuole farsi trovare. Se si analizzano le partite, si ha la sensazione che veda le cose prima di chiunque altro in campo. Puoi chiudere quegli schemi, ma lui ne inventerà altri. Questa è una forza straordinaria".
Bellingham e Kane, le armi dell'Inghilterra
Se l'Argentina si affida a Messi, l'Inghilterra punta sul talento di Jude Bellingham e sui gol di Harry Kane, entrambi protagonisti del torneo. "Crediamo fermamente che sia uno sport di squadra e che nessuno possa farcela da solo, ma ovviamente contiamo anche sui momenti di classe mondiale di giocatori di livello mondiale", ha sottolineato Tuchel, elogiando il contributo dei suoi due leader. Argentina-Inghilterra riporta inevitabilmente alla memoria la sfida del Mondiale 1986, segnata dalla "Mano de Dios" e dal leggendario gol di Diego Armando Maradona, oltre che al precedente conflitto delle Falkland/Malvinas. "Se una partita regala così tanti momenti iconici, non si può dire che sia una partita come le altre. Ma noi allenatori facciamo esattamente il contrario: non parliamo degli eventi storici, non parliamo dei momenti iconici".
Scaloni: "Non confondiamo calcio e storia"
Sulla stessa linea anche Lionel Scaloni, deciso a separare il significato sportivo della partita dagli eventi storici che accompagnano questa rivalità. “Affronteremo grandi giocatori, due dei migliori al mondo. Faremo del nostro meglio per neutralizzarli. Abbiamo le nostre armi e cercheremo di impedire loro di giocare bene", ha detto riferendosi a Jude Bellingham e Harry Kane. "Se un mese e mezzo fa qualcuno mi avesse detto che saremmo arrivati in semifinale, avrei accettato. Oggi non mi interessa come stiamo, se siamo stanchi. Giocheremo questa semifinale per vincere".
"Le Malvinas sono storia, questa è una partita di calcio"
Scaloni ha affrontato anche il delicato tema del conflitto delle Malvinas/Falkland, invitando a non caricare la sfida di significati estranei al campo. "Non dobbiamo confondere le cose. È stato un periodo molto triste della nostra storia, che non possiamo cambiare. Ricordiamo chi c'era, ma che responsabilità hanno i giocatori di oggi? Commetteremmo un errore se confondessimo le cose. Questo è calcio, per favore". Infine un ricordo del capolavoro di Maradona nel 1986, considerato uno dei gol più belli della storia dei Mondiali. "Quel gol rimarrà per sempre nei nostri cuori. È stato semplicemente meraviglioso. Chiunque ami il calcio lo ricorderà nel migliore dei modi. È stata solo una coincidenza che sia successo contro l'Inghilterra: se fosse stato contro qualsiasi altra squadra, sarebbe stato altrettanto bello".
L'attesa è finita. Argentina e Inghilterra si giocano un posto nella finale dei Mondiali 2026 in una sfida che va ben oltre il semplice valore sportivo. A poche ore dal match sia Thomas Tuchel che Lionel Scaloni hanno parlato del match. Di mezzo c’è storia, campioni, politica. Con un messaggio comune: il passato va rispettato, ma in campo si gioca soltanto a calcio.
Tuchel: "Messi è incredibile, vede il gioco prima degli altri"
Il commissario tecnico dell'Inghilterra non nasconde l'ammirazione per Lionel Messi, protagonista assoluto del cammino dell'Argentina."Non sento il peso della responsabilità. Si sente la tensione e sarò nervoso, ed è normale. Ma non sento alcun peso", ha spiegato Tuchel. "Tutti conoscono gli spazi in cui vuole farsi trovare. Se si analizzano le partite, si ha la sensazione che veda le cose prima di chiunque altro in campo. Puoi chiudere quegli schemi, ma lui ne inventerà altri. Questa è una forza straordinaria".