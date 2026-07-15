Tuchel esalta Messi, Scaloni spegne la rivalità: Argentina-Inghilterra è già iniziata

Scaloni: "Non confondiamo calcio e storia"

Sulla stessa linea anche Lionel Scaloni, deciso a separare il significato sportivo della partita dagli eventi storici che accompagnano questa rivalità. “Affronteremo grandi giocatori, due dei migliori al mondo. Faremo del nostro meglio per neutralizzarli. Abbiamo le nostre armi e cercheremo di impedire loro di giocare bene", ha detto riferendosi a Jude Bellingham e Harry Kane. "Se un mese e mezzo fa qualcuno mi avesse detto che saremmo arrivati in semifinale, avrei accettato. Oggi non mi interessa come stiamo, se siamo stanchi. Giocheremo questa semifinale per vincere".