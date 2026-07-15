Mondiali 2026, tutto sulla cerimonia di chiusura e il super show all'intervallo: vip, cantanti, durata e dove vederlo in tv

Mondiali 2026, tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia di chiusura: gli ospiti e chi si esibirà

Sul palco saliranno alcune delle più grandi star internazionali. Tra i protagonisti ci sarà anche un tocco d'Italia con Laura Pausini, affiancata da Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed e Tom Cruise, mentre la FIFA ha annunciato che nei prossimi giorni verranno svelati ulteriori ospiti speciali. A precedere il calcio d'inizio sarà invece l'esibizione di Jennifer Hudson e Tony, che interpreteranno una versione speciale dell'inno nazionale degli Stati Uniti. La cerimonia, realizzata in collaborazione con Balich Wonder Studio, inizierà 90 minuti prima della finale e punta a raccontare, attraverso musica e immagini, il viaggio vissuto dalle 48 nazionali protagoniste del torneo tra Stati Uniti, Canada e Messico. "La cerimonia di chiusura susciterà la stessa emozione con cui il mondo è stato accolto durante le cerimonie di apertura in Canada, Messico e Stati Uniti, e chiuderà il cerchio per la Coppa del Mondo 2026. L'evento unirà musica, cultura e calcio, e porterà alla tanto attesa partita in cui sarà proclamato il campione di questa storica competizione", ha spiegato Heimo Schirgi, Chief Operating Officer della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Mondiali 2026, halftime show come al Super Bowl: i dettagli

Lo spettacolo, però, non si fermerà al pre-partita. Per la prima volta nella storia dei Mondiali, la finale avrà anche un halftime show sul modello del Super Bowl. Il protagonista principale sarà Justin Bieber, pronto a esibirsi davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo. Con lui ci saranno Madonna, Shakira, i BTS, Burna Boy, il direttore d'orchestra Gustavo Dudamel, il coro PS22 di New York e i Coldplay, con Chris Martin impegnato nella direzione artistica dello show. Undici minuti di spettacolo che accompagneranno l'intervallo della finale e che, secondo le aspettative della FIFA, potrebbero trasformarsi in uno degli eventi televisivi più seguiti di sempre.

Dove vedere la finale dei Mondiali 2026 in diretta tv

La finale dei Mondiali 2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Finale Mondiali 2026, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la finale anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.