Spagna-Argentina finale Mondiale 2026: orario e dove vedere l'ultima partita della Coppa del Mondo in tv

Spagna-Argentina è la finale del Mondiale 2026 . Le Furie Rosse l'hanno raggiunta dopo aver dominato ed eliminato la Francia nella prima semifinale, Messi e compagni invece hanno raggiunto l'ultimo atto della Coppa del Mondo vincedo una semifinale sporca contro l'Inghilterra in rimonta per 2-1 . - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO

Mondiali 2026, l'orario della finale tra Spagna e Argentina

La finale dei Mondiali del 2026 è in programma domenica 19 luglio, alle 21:00 (ore italiane) New York New Jersey Stadium di New York. Prima del calcio d'inizio, la FIFA è pronta a chiudere il torneo con una cerimonia spettacolare al New York/New Jersey Stadium, in programma 90 minuti prima del calcio d'inizio. Sul palco saliranno Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed e Tom Cruise, mentre Jennifer Hudson e Tony interpreteranno una speciale versione dell'inno nazionale statunitense. La cerimonia, prodotta da Balich Wonder Studio, sarà seguita dal primo halftime show nella storia della Coppa del Mondo, ispirato al Super Bowl: protagonisti Justin Bieber, Madonna, Shakira, i BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, il coro PS22 di New York e i Coldplay, con Chris Martin alla direzione artistica. Uno spettacolo destinato ad accompagnare l'ultimo atto del torneo e che punta a diventare uno degli eventi televisivi più seguiti di sempre.

Spagna-Argentina, dove vedere la finale dei Mondiali 2026 in diretta tv

La finale dei Mondiali 2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Finale Mondiali 2026, dove vedere Spagna-Argentina in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la finale anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.