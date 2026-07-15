Finale terzo/quarto posto Mondiali di calcio 2026: quando e dove vedere in tv Francia-Inghilterra

Francia-Inghilterra è la partita che meno di tutte sia gli uomini di Deschamps sia quelli di Tuchel avrebbero voluto disputare: quella per il terzo posto, quella tra le nazionali che si sono fermate a un passo dalla finale dei Mondiali 2026 venendo rispettivamente eliminate da Spagna (2-0) e Argentina (2-1).

Francia-Inghilterra, l'orario

Francia-Inghilterra è in programma negli Stati Uniti, in Florida, al Miami Stadium di Miami Gardens, sabato 18 luglio alle 23 (ore italiane). Il Miami Stadium (capienza: 64.478 posti) è stato scelto per la disputa di quattro partite della fase a gironi, una dei sedicesimi di finale, un quarto di finale e, come detto, la finale per il terzo posto.

Dove vedere Francia-Inghilterra in diretta tv

Francia-Inghiterra sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva, in chiaro, su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Francia-Inghilterra, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login (previo abbonamento nel caso di DAZN).

Potrete seguire in diretta Francia-Inghilterra anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.