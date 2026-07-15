Bellingham contro Messi, scoppia la rissa dopo appena due minuti: Inghilterra-Argentina è ad alta tensione

Inghilterra-Argentina subito senza esclusioni di colpi. La semifinale dei Mondiali 2026 , all'Atlanta Stadium, è partita con un pieno di falli: dieci nei primi sette minuti. E oltre agli scontri di gioco non è mancato, immediatamente, anche qualche colpo proibito. Pronti, via e Paredes ha steso Bellingham con una spallata a palla lontana. Quando il cronometro segnava due minuti e trenta secondi l'arbitro Elfath è stato poi costretto di nuovo a fermare il gioco per un colpo con l'avambraccio di Enzo Fernandez sulla nuca di Anderson , che era intento a proteggere un pallone: travolto con irruenza mentre era di spalle si è ritrovato scaraventato a terra.

Bellingham mima il gesto della gomitata a Messi: faccia a faccia in Inghilterra-Argentina

E proprio questo contatto ha innescato una mini rissa a centrocampo: Bellingham ha iniziato a protestare con forza e a battibeccare con Paredes. Tra i due si è rapidamente formato un capannello di giocatori, che a loro volta hanno cominciato a discutere animatamente. Senza mandarsele a dire.

La calma è stata riportata senza grande fatica, ma neppure tanto facilmente. E quando Bellingham è tornato verso il punto dove stava per essere battuta la punizione ha mimato il gesto del gomito largo a Messi. Un faccia a faccia duro, prontamente catturato dalle telecamere.