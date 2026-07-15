Falcao sbotta contro l'Argentina: "Quel pugno è un'aggressione!". Tardelli duro: "Chi ha scelto l'arbitro?"

Il primo tempo della semifinale del Mondiale 2026 tra Argentina e Inghilterra si chiude in un clima di altissima tensione , scatenando lo sconcerto degli opinionisti negli studi di Rai 1. L'analisi di Marco Tardelli è un fiume in piena contro il gioco duro e la direzione dello statunitense: " Una partita che inizia e già Paredes fa un fallaccio senza motivo . Una vergogna. Poi anche gli inglesi eh... Niente gioco. Solo falli! ". L'ex campione del mondo rincara poi la dose: " E l’arbitro non ha fatto niente. È incredibile, io vorrei sapere chi l’ha messo lì . Cosa c’entra un arbitro americano con questa partita. Non è adeguato ".

Lo sconcerto di Tardelli e Falcao dopo il primo tempo di Inghilterra-Argentina

Dello stesso avviso Paulo Roberto Falcao, scioccato per un grave episodio non sanzionato: "A un certo punto uno gli dà un cazzotto e l'arbitro non dà neanche il rosso. Impressionante!". Il brasiliano insiste sulla gravità del gesto: "Questa è un’aggressione, non è un fallo normale. Quel cazzotto era da rosso, un cazzotto pieno. Mai visto niente di simile nel calcio. Sicuramente se continua così non finirà 11 contro 11". In chiusura di collegamento, Tardelli liquida così la terna arbitrale: "L’arbitro è incapace di gestire questa partita, ci sono troppi falli e addirittura ha ammonito prima un giocatore dell’Inghilterra di uno argentino. È una vergogna".