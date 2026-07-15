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mercoledì 15 luglio 2026
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Collina stizzito per la polemica sugli arbitri al Mondiale: la risposta alle critiche di Deschamps

Il responsabile della commissione arbitrale della Fifa risponde alle polemiche scatenate dal tecnico dei francesi
3 min
TagsCollinaDeschamps

"I nostri arbitri sono tutti di livello mondiale". La Fifa spegne le polemiche sull'arbitraggio di Francia-Spagna, prima semifinale dei Mondiali che si è conclusa con il successo delle Furie Rosse per 2-0. I transalpini, per bocca del commissario tecnico Didier Deschamps, hanno criticato aspramemente l'operato del direttore di gara Ivan Barton.

L'accusa di Deschamps e la risposta di Collina

Il tecnico francese al termine della gara si era chiesto se Barton fosse "all'altezza di arbitrare una semifinale Mondiale". Critiche che hanno portato all'intervento di Pierluigi Collina in risposta. Il responsabile della commissione arbitrale della Fifa ha difeso l'operato di Barton e degli altri direttori di gara coinvolti nella manifestazione. ”In risposta alle dichiarazioni di Didier Deschamps, che metteva in dubbio che l’arbitro della partita fosse all’altezza di dirigere la semifinale, la risposta della FIFA è chiara: ‘Sì, assolutamente’. I nostri arbitri sono di livello mondiale", ha ribadito Collina difendendo l'operato dei direttori di gara. 

Anche Tardelli e Falcao furiosi contro un arbitro

Ma non è stata l'unica polemica sugli arbitri di questo Mondiale. Marco Tardelli e Falcao, ai microfoni della Rai hanno criticato l'operato dello statunitense Elfath, chiamato a dirigere il match tra Inghilterra e Argentina.

 

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