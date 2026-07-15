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mercoledì 15 luglio 2026
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Lautaro si commuove dopo il gol che vale la finale per l'Argentina: "L'ho sempre sognato..."

El Toro, autore della rete decisiva nella semifinale dei Mondiali 2026 contro l'Inghilterra, si emoziona fino alle lacrime in detta tv. E Scaloni esalta l'Albiceleste
3 min
TagsLautaro MartinezInghilterraargentina

"Questa emozione è molto forte, troppo forte. Dalla prima volta che i miei genitori mi hanno comprato un paio di scarpette da calcio, ho sempre sognato di fare questo gol". Così Lautaro Martínez al termine di Inghilterra-Argentina, decisa da un suo gol al 92' dopo l'iniziale vantaggio dei Tre Leoni firmato da Gordon al 55' e il pareggio di Enzo Fernández all'85'. Entrato in campo all'81', all'Atlanta Stadium, al posto di Tagliafico, El Toro ha trovato l'incornata vincente su assist di Messi.

Lautaro Martinez dopo Inghilterra-Argentina: "È incredibile". Scaloni: "Siamo unici"

Nel postpartita Lautaro Martinez ha dato sfogo a tutta la sua immensa felicità ai microfoni della Fifa: "È incredibile, è davvero incredibile. Mi sto godendo tutto questo. Mi sto godendo la vita. Anche Enzo Fernandez ha segnato un gol fantastico. Questa squadra continua a dimostrare di che pasta è fatta".

Al settimo cielo anche il ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni"Sono senza parole. Sono felicissimo per la squadra e per i nostri tifosi, che non smettono mai di stupirmi e ci spingono alla vittoria. È difficile spiegare quello che stanno dimostrando i giocatori. Siamo davvero unici. Contro la Spagna cercheremo di vincere, daremo il massimo. Siamo unici. E non è arroganza: è cuore. La maglia impone di dare tutto fino alla fine e non risparmiarsi".

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