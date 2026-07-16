Lo striscione dell'Argentina sulle Malvinas fa infuriare gli inglesi: "Una provocazione"

La semifinale dei Mondiali tra Argentina e Inghilterra ha lasciato strascichi non solo sul piano sportivo, ma anche su quello politico. Dopo il successo in rimonta dell'Albiceleste, capace di ribaltare il risultato in sette minuti grazie alle reti di Enzo Fernández e Lautaro Martínez dopo l'iniziale vantaggio inglese, al centro delle polemiche è finito uno striscione esibito dai giocatori durante i festeggiamenti. Con Lionel Messi in prima fila, la nazionale argentina ha mostrato il messaggio "Las Malvinas son Argentinas", riaccendendo il dibattito sulla storica contesa territoriale tra Argentina e Regno Unito per la sovranità dell'arcipelago.

La reazione della stampa britannica

All'indomani della partita, i quotidiani inglesi hanno riconosciuto la qualità dell'Argentina e la rimonta che ha portato la squadra di Lionel Scaloni in finale, ma hanno dedicato ampio spazio anche allo striscione esposto al termine dell'incontro. Il Times, in particolare, ha titolato: "I giocatori mostrano lo striscione: 'Le Falkland sono argentine'", evidenziando come la serata si sia trasformata anche in un caso politico. E in una chiara provocazione. Secondo il quotidiano britannico, la Fifa potrebbe valutare eventuali provvedimenti disciplinari per l'esposizione di un messaggio di carattere politico durante la manifestazione.

Le parole di Javier Milei, presidente dell’Argentina

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente argentino Javier Milei, che ha celebrato la qualificazione dell'Albiceleste definendo la vittoria una prova di forza della squadra. Il capo dello Stato ha elogiato Lionel Messi, sostenendo che il capitano abbia dimostrato ancora una volta la propria classe "in una partita di massima difficoltà". Milei ha però frenato sullo striscione. Anzi, ha invitato a non collegare il risultato sportivo alla disputa sulle Malvinas. Pur mentre i giocatori esponevano lo striscione sul terreno di gioco, il presidente ha ribadito che "è una partita di calcio" e ha affermato che il recupero della sovranità sull'arcipelago debba essere perseguito "con una diplomazia sapiente e non con gesti di patriottismo da quattro soldi". Il caso non sarà mai chiuso.