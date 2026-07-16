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Zidane prossimo ct della Francia, serve una deroga dal Ministero: ecco perché

L'ex Real Madrid è il candidato unico per sostituire Deschamps e porre fine al suo buen retiro
1 min
TagsZidaneFranciaMondiali 2026
Zinedine Zidane è il candidato unico per sostituire Didier Deschamps sulla panchina della Francia. C'è un però: le recenti modifiche alla normativa francese fissano un tetto salariale per particolari ruoli delle federazioni sportive. Per superare i 450 mila euro del limite servirà quindi una deroga da parte del Ministro dello Sport. Ed è un impedimento che all'epoca dei primi contatti - molto lontani nel tempo - non era presente. Molto probabile che alla fine ci sarà la fumata bianca e finalmente Zizou saluterà il proprio buen retiro per tornare in panchina. È oramai fermo da cinque anni, dopo il secondo mandato al Real Madrid, meno vincente del primo ciclo. 
 

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