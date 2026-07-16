La finale dei Mondiali in stile Super Bowl: intervallo di mezz'ora e furia dei tifosi
Lo aveva detto Gianni Infantino, riferendosi alle partite del mondiale: «Saranno come 104 Super Bowl in un mese». Fisiologico, dunque, con buona pace del calcio come fenomeno sociale più che commerciale, che l’intervallo della finale sia modellato sull’Half Time Show del maxi-evento a stelle e strisce. L’ipotesi è sempre più concreta: 25-30 minuti fra un tempo e l’altro in cui, come riferisce il Times, dovrebbero alternarsi in performance musicali Justin Bieber, Shakira, Madonna, i BTS, Burna Boy e i Coldplay. Il tutto ovviamente senza togliere la grande cerimonia di chiusura pre-partita, nella quale si esibiranno fra gli altri Laura Pausini, Robbie Williams e Tom Cruise.
L'IFAB stabilisce: "Intervallo non superiore a 15 minuti", ma c'è un precedente
A ben guardare però, malgrado l’articolo 7 comma 2 del gioco del calcio stilato dall’IFAB (International Football Association Board) e sottoscritto dalla Fifa - che recita testualmente: «I giocatori hanno diritto a un intervallo tra i due tempi non superiore a 15 minuti» - un precedente c’è: si tratta della finale del Mondiale per Club del 2025, disputata tra Chelsea e Psg al MetLife Stadium, in New Jersey, nello stesso impianto che ospiterà la finale della Coppa del mondo. Allora l’intervallo era durato 24 minuti ma adesso la sensazione, per un simile evento planetario, è che si potrebbero anche fare le cose più in grande.