La finale dei Mondiali in stile Super Bowl: intervallo di mezz'ora e furia dei tifosi

Lo aveva detto Gianni Infantino, riferendosi alle partite del mondiale: «Saranno come 104 Super Bowl in un mese». Fisiologico, dunque, con buona pace del calcio come fenomeno sociale più che commerciale, che l’intervallo della finale sia modellato sull’Half Time Show del maxi-evento a stelle e strisce. L’ipotesi è sempre più concreta: 25-30 minuti fra un tempo e l’altro in cui, come riferisce il Times, dovrebbero alternarsi in performance musicali Justin Bieber, Shakira, Madonna, i BTS, Burna Boy e i Coldplay. Il tutto ovviamente senza togliere la grande cerimonia di chiusura pre-partita, nella quale si esibiranno fra gli altri Laura Pausini, Robbie Williams e Tom Cruise.