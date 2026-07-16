Il segreto di Pickford finisce nelle mani di Messi: l’Argentina trova la borraccia con le istruzioni sui rigoristi

L'Argentina trova la borraccia di Pickford con le istruzioni sui rigoristi

La partita è terminata da pochi minuti, Pickford è sconsolato e si confronta con alcuni compagni sugli errori commessi nel finale di gara. Il numero uno dei 'Tre Leoni' si allontana poi dalla porta che aveva difeso poco prima, dimenticandosi la borraccia. Non una borraccia qualunque, ma la sua personale, caratterizzata da una serie di dettagliati appunti: il retro della bottiglia infatti contiene tutte le indicazioni raccolte dallo staff inglese sulle abitudini dei possibili tiratori argentini in caso di rigori. D'Andrea la nota, la raccoglie e la consegna ai giocatori della Seleccion.

La borraccia di Pickford diventa virale: Messi, Nico Gonzalez ed Enzo Fernandez se la ridono!

Un momento storico, immortalato dalle telecamere di 'TyC Sports', celebre tv argentina: il primo a leggere le indicazioni di Pickford è l'ex Fiorentina e Juve Nico Gonzalez, seguito a ruota da Leo Messi che osserva il tutto con curiosità mista a perplessità: "Che cos'è? Ma cosa c'è scritto?", si domanda il 'Diez'. A quel punto Marcos Senesi ed Enzo Fernandez, che militano in Premier League e parlano l'inglese, traducono gli appunti del numero uno britannico agli altri compagni. In particolare, il difensore fresco di passaggio al Tottenham, risponde così: "Pickford ha appuntato i nomi di tutti i nostri rigoristi. Ci sei anche tu, Leo. Guarda: qua dice che simula un tuffo a sinistra prima di spostarsi a destra". Messi sorride e aggiunge: "Quindi ha studiato i calci di rigore!". Enzo Fernandez invece ride a crepapelle mentre legge le istruzioni di Pickford sul suo calcio di rigore, che prevedono che il portiere "si posizioni al centro". A rincarare la dose ci pensa anche il preparatore atletico argentino, Luis Martin, che pubblica sui social l'immagine della borraccia con le indicazioni. "Peccato, non avevamo gli stessi piani, amico", la frecciata senza filtri di Martin a Pickford e agli inglesi.