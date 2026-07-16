Bellingham provoca Messi: cosa gli ha detto e la reazione di Kane sulla bestia da non svegliare

Tre minuti, solo tre minuti per vedere fuoco e fiamme nel match tra Argentina e Inghilterra al Mondiale . Prima dei gol, della festa, delle lacrime c’è stato un episodio che fa ancora parlare . Tutto nasce da un'azione di Lionel Messi, che riceve palla a centrocampo, supera un avversario e si invola in contropiede prima di essere trattenuto e steso da un difensore inglese. Subito dopo il fallo, Jude Bellingham si avvicina al numero 10 argentino e gli rivolge alcune parole. Messi si rialza immediatamente e risponde al centrocampista del Real Madrid, dando vita a un acceso confronto. La situazione degenera nel giro di pochi secondi. Paredes interviene in difesa del proprio capitano , provocando la reazione dei giocatori inglesi, che circondano il centrocampista argentino. L'arbitro riesce a riportare la calma, ma la discussione tra Messi e Bellingham prosegue anche a distanza prima della ripresa del gioco. Al termine della partita è stato lo stesso Bellingham a spiegare quanto accaduto, ridimensionando l'episodio. "La conversazione con Messi? In realtà stavamo discutendo di un fallo. Non è stato niente di male. Sono sicuro che tutti ne faranno un grosso problema, ma non è stato niente. Pensavo che ci fosse un fallo prima e Messi ha detto: 'E che dire di quello che mi hanno fatto?'. E io gli ho risposto: 'Sei abbastanza forte da sopportarla', capite cosa intendo? È stata solo una conversazione normale. Per me è stato un onore giocare contro Messi, non c'è stato nessun disaccordo o problema tra noi. La sconfitta fa malissimo, ma affrontarlo è stato un privilegio”. Caso chiuso, perché poi la vittoria dell’Albiceleste scaccia via tutte le polemiche .

Le parole del capitano Kane

A fine match anche il capitano dell'Inghilterra Harry Kane ha commentato l'episodio, spiegando di aver messo in guardia il compagno di squadra: “Ho detto a Jude: non devi approcciare Messi in quel modo. Non puoi risvegliare la bestia in lui e aspettarti che non succeda niente. Nel momento in cui gli dai quella motivazione extra, lui ti punirà. È esattamente quello che abbiamo visto. Contro giocatori come Messi, a volte la cosa più intelligente che puoi fare è rimanere disciplinato e non dargli un motivo per alzare il loro livello”. In effetti… i due assist della Pulce hanno portato alla vittoria. Per dirla alla Alberto Sordi ma senza maccheroni: “M’hai provocato…”.

Henry: "Bellingham ha imparato una dura lezione"

Pure Thierry Henry, oggi commentatore televisivo, ha analizzato il confronto tra i due campioni, sostenendo che il tentativo di provocare Messi abbia avuto l'effetto opposto: “Bellingham probabilmente pensava che provocare Lionel Messi lo avrebbe influenzato, ma non si rese conto di trovarsi di fronte a un giocatore abituato a un'immensa pressione per tutta la sua carriera. È stato uno di quei momenti in cui ha imparato una dura lezione contro un giocatore che sa esattamente come rispondere in campo. Messi non aveva bisogno di segnare gol per dimostrare la sua superiorità; ha fatto la differenza, ha guidato il ritorno dell'Argentina e ha tormentato la difesa inglese fino alla fine. Se Bellingham voleva mettere alla prova il carattere di Leo, ha lasciato il campo rendendosi conto che affrontare uno dei più grandi calciatori della storia è diverso da qualsiasi altra sfida”.