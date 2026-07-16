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Chelsea, che gaffe: il post social apparso durante Inghilterra-Argentina fa discutere

Durante l'intensa semifinale tra Inghilterra ed Argentina non è passato inosservato un messaggio dei Blues prontamente rimosso, ma persistito sul web abbastanza per farne discutere
3 min
TagsInghilterraEnzo Fernandezchelsea

Psicodramma inglese. Un colpo di scena degno dei migliori libri di Agatha Christie. La formazione di Tuchel va in vantaggio al 55esimo con un gol del neo acquisto del Barça Anthony Gordon su assist di Rogers, sbloccando una partita tesa ed intensa che sembrava destinata ai supplementari. La Selecciòn ha però altri piani e, sfruttando la retrocessione morale e della linea difensiva dei Tre Leoni, trova prima il pareggio con un tiro da fuori di Enzo Fernandez all'85esimo poi, sulle ali dell'entusiasmo, ribalta il match con un'incornata di Lautaro Martinez, eremita sul secondo palo sul cross di un sempreverde Messi. Oltremanica scoppia la polemica verso Tuchel, accusato di aver avuto un atteggiamento eccessivamente passivo dopo il vantaggio dei suoi adottando un baricentro basso motore della rimonta argentina. L'Inghilterra infatti al momento del raddoppio della banda Scaloni schierava 6 difensori di ruolo: O'Reilly, Guehi, Stones, Spence, Burn e Konsa. Le critiche post gara hanno visto coinvolti naturalmente anche i giocatori della Celeste, accusati dai tabloid inglesi per quell'atteggiamento provocatorio e spavaldo culminato con l'ormai noto striscione titolante "Le Malvine sono Argentine".

Cosa ha combinato il Chelsea 

Al minuto 85 il centrocampista sudamericano dei Blues batte Pickford con una conclusione dalla distanza, gol dal sapore divino legittimamente celebrato su Instagram dal profilo ufficiale argentino che titola prontamente: " Un grande gol da fuori area per un meritato pareggio". Da chi non ci si aspettava esattamente un'esultanza sfrenata erano naturalmente i tifosi inglesi. Non è stato dello stesso partito il Chelsea, secondo club inglese per titoli vinti, il quale posta una foto con Enzo Fernandez nella sua esultanza lasciandolo online per una buona ventina di minuti prima di rimuoverlo. Una gaffe vera e propria considerando che la squadra lesa dalla rete dell'argentino era la stessa in cui militano Reece James e Trevor Chalobah, assidui frequentatori di Stamford Bridge, ma soprattutto inglesi. 

 

 

 

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