Chelsea, che gaffe: il post social apparso durante Inghilterra-Argentina fa discutere

Psicodramma inglese. Un colpo di scena degno dei migliori libri di Agatha Christie. La formazione di Tuchel va in vantaggio al 55esimo con un gol del neo acquisto del Barça Anthony Gordon su assist di Rogers, sbloccando una partita tesa ed intensa che sembrava destinata ai supplementari. La Selecciòn ha però altri piani e, sfruttando la retrocessione morale e della linea difensiva dei Tre Leoni, trova prima il pareggio con un tiro da fuori di Enzo Fernandez all'85esimo poi, sulle ali dell'entusiasmo, ribalta il match con un'incornata di Lautaro Martinez, eremita sul secondo palo sul cross di un sempreverde Messi. Oltremanica scoppia la polemica verso Tuchel, accusato di aver avuto un atteggiamento eccessivamente passivo dopo il vantaggio dei suoi adottando un baricentro basso motore della rimonta argentina. L'Inghilterra infatti al momento del raddoppio della banda Scaloni schierava 6 difensori di ruolo: O'Reilly, Guehi, Stones, Spence, Burn e Konsa. Le critiche post gara hanno visto coinvolti naturalmente anche i giocatori della Celeste, accusati dai tabloid inglesi per quell'atteggiamento provocatorio e spavaldo culminato con l'ormai noto striscione titolante "Le Malvine sono Argentine".