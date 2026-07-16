Per un nuovo Messi servirà aspettare 400 mila anni? La teoria che sta spopolando sui social

Serviranno davvero 400mila anni per vedere un altro Messi? È questa la teoria che sta facendo il giro dei social dopo il video pubblicato dal matematico e divulgatore spagnolo Javier Gironza. Attraverso un modello statistico basato su gol e assist nei cinque principali campionati europei, l'autore sostiene che Lionel Messi sia un evento talmente raro da avere una probabilità di comparsa pari a una ogni 400.000 anni.