Sette falli in 10', il bullo del calcio e l'impresentabile arbitro di Collina

Ismail Elfath ha tollerato il campionario di falli, spinte e pestoni sciorinato dall'Argentina, scatenando la reazione inglese. Al contrario di ciò che dice il capo dei fischietti Fifa, nel Mondiale sono stati troppi i direttori di gara impresentabili. Per non dire dell'assordante silenzio su Artan