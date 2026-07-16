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Sette falli in 10', il bullo del calcio e l'impresentabile arbitro di Collina © APS

Sette falli in 10', il bullo del calcio e l'impresentabile arbitro di Collina

Ismail Elfath ha tollerato il campionario di falli, spinte e pestoni sciorinato dall'Argentina, scatenando la reazione inglese. Al contrario di ciò che dice il capo dei fischietti  Fifa, nel Mondiale sono stati troppi i direttori di gara impresentabili. Per non dire dell'assordante silenzio su Artan
Xavier Jacobelli
1 min
TagsMondiali 2026
Sette falli nei primi dieci minuti di una semifinale mondiale non erano mai stati registrati, prima del turbolento avvio di Inghilterra-Argentina, con il signor Ismail Elfath ignavo convitato di pietra al bullo del calcio. Falli, spinte, calcioni, interventi intimidatori: gli argentini l'hanno buttata subito in rissa e gli inglesi non si sono tirati indietro, sotto gli occhi dell'ennesimo arbitro impresentabile designato da Collina. Seco

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