Apollo e Dioniso all’ultima sfida: Spagna-Argentina con la mitologia

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Due mondi, due modi diversi di intendere ed esprimere il calcio, la cultura e la vita. Questo ci propone la finale Spagna-Argentina. Ed è una buona notizia. Sepolto dalla geopolitica, dalle tecnologie, dalla finanza e dagli algoritmi, il Sblocca tutta l'intervista esclusiva - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
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