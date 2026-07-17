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venerdì 17 luglio 2026
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Apollo e Dioniso all’ultima sfida: Spagna-Argentina con la mitologia

Domenica in campo due modi diversi di intendere il calcio, la cultura, la vita
Bruno Bartolozzi
1 min

Due mondi, due modi diversi di intendere ed esprimere il calcio, la cultura e la vita. Questo ci propone la finale Spagna-Argentina. Ed è una buona notizia. Sepolto dalla geopolitica, dalle tecnologie, dalla finanza e dagli algoritmi, il

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