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Vincic scoppia in lacrime per la finale dei Mondiali: la commozione dell'arbitro dopo l'annuncio di Collina

Il direttore di gara sloveno, quarantasei anni, dirigerà Spagna-Argentina al MetLife Stadium domenica. In carriera ha diretto una finale di Champions
4 min
TagsVincicArbitrofinale mondiali

Slavko Vincic sarà l'arbitro della finale del Mondiale tra Spagna e Argentina. Lo sloveno, 46 anni, sarà il quarto arbitro più anziano della storia a dirigere l'ultimo atto della competizione. "All'inizio ero sconvolto ma sono felicissimo, e soprattutto fiero" ha dichiarato Vincic dopo l'annuncio da parte del responsabile degli arbitri Fifa Pierluigi Collina.

Vincic commosso: "Faremo del nostro meglio"

Grandissima emozione per Vincic che, nel corso della riunione con tutti gli arbitri chiamati a dirigere i Mondiali presenti, si è commosso una volta che Collina ha pronunciato il suo nome, abbracciando prima i vicini di posto, quindi l'ex direttore di gara italiano, tra gli applausi dei colleghi. Proprio Collina, dopo l'annuncio, ha parlato: "E' la terza volta che designo l'arbitro della finale, e tutte le volte mi viene la pelle d'oca: è un processo complesso, ci sono molti pezzi del puzzle, ma devono essere combinati tutti insieme per ottenere il quadro dell'arbitro della finale, ed è qualcosa che attraversa tutta la competizione. Naturalmente, ciò che conta di più sono le prestazioni. Ma anche le partite che hanno arbitrato in precedenza, e il fatto che la sua squadra non sia in gara in questa competizione, ma principalmente le prestazioni". Vincic ha quindi ribadito: "La mia squadra è molto orgogliosa e faremo del nostro meglio". Oltre a lui, la squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Il quarto uomo sarà il giordano Adham Makhadmeh, con il connazionale Mohammad Al-Kalaf come assistente di riserva.

Vincic ha già arbitrato una finale di Europa League e una di Champions League

Per trovare un arbitro più anziano di Vincic a dirigere la finale di un Mondiale bisogna risalire al 1986, con il 47enne brasiliano Romualdo Arppi Filho ad arbitrare la partita che ha visto trionfare l'Argentina di Maradona. Vincic vanta un curriculum di primo livello, avendo diretto in carriera la finale di Europa League del 2022 e quella di Champions del 2024 tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Ai Mondiali in Qatar ha diretto due partite. Agli Europei 2024, invece, la semifinale tra Francia e Spagna. In questi Mondiali ha arbitrato Brasile-Marocco, Giordania-Algeria e il sedicesimo di finale Messico-Ecuador.

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