Svelato l'anello d'oro e diamanti che verrà consegnato ai vincitori del Mondiale 2026
L'ultima mossa della Fifa è anche e soprattutto commerciale. L'organismo diretto da Gianni Infantino ha lanciato gli anelli celebrativi del Mondiale: 30 per i campioni, il resto in vendita per chi ha soldi da spendere. La Fifa, infatti, ha annunciato che 30 membri della squadra vincitrice della finale di domenica tra Spagna e Argentina riceveranno uno degli anelli speciali, prodotti per commemorare il torneo andato in scena tra Stati Uniti, Messico e Canada.
L'anello dei Mondiali in vendita
Su un totale di 2.026 anelli realizzati, solo 30 saranno destinati ai giocatori della squadra campione. I restanti 1.996 saranno commercializzati in tutto il mondo come “Prodotto Ufficiale Licenziato”. Si tratta dell’ennesima operazione commerciale della Fifa, entrata già nel ciclone delle critiche per aver gonfiato i prezzi della finale della Coppa del Mondo e non solo. La logica del merchandising ha inglobato anche agli anelli celebrativi d'oro e pieni di diamanti. Una scelta particolare, ma forse non per un Mondiale che è stato definito da più parti il più costoso di sempre.