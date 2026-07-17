Svelato l'anello d'oro e diamanti che verrà consegnato ai vincitori del Mondiale 2026

L'ultima mossa della Fifa è anche e soprattutto commerciale. L'organismo diretto da Gianni Infantino ha lanciato gli anelli celebrativi del Mondiale: 30 per i campioni, il resto in vendita per chi ha soldi da spendere. La Fifa, infatti, ha annunciato che 30 membri della squadra vincitrice della finale di domenica tra Spagna e Argentina riceveranno uno degli anelli speciali, prodotti per commemorare il torneo andato in scena tra Stati Uniti, Messico e Canada.