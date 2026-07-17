Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 17 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Svelato l'anello d'oro e diamanti che verrà consegnato ai vincitori del Mondiale 2026

Non solo le madaglie e la coppa: un altro premio aspetta i giocatori della Spagna o dell'Argentina dopo la finalissima di New York
2 min
TagsMondialiargentinaSpagna

L'ultima mossa della Fifa è anche e soprattutto commerciale. L'organismo diretto da Gianni Infantino ha lanciato gli anelli celebrativi del Mondiale: 30 per i campioni, il resto in vendita per chi ha soldi da spendere. La Fifa, infatti, ha annunciato che 30 membri della squadra vincitrice della finale di domenica tra Spagna e Argentina riceveranno uno degli anelli speciali, prodotti per commemorare il torneo andato in scena tra Stati Uniti, Messico e Canada.  

L'anello dei Mondiali in vendita 

Su un totale di 2.026 anelli realizzati, solo 30 saranno destinati ai giocatori della squadra campione. I restanti 1.996 saranno commercializzati in tutto il mondo come “Prodotto Ufficiale Licenziato”. Si tratta dell’ennesima operazione commerciale della Fifa, entrata già nel ciclone delle critiche per aver gonfiato i prezzi della finale della Coppa del Mondo e non solo. La logica del merchandising ha inglobato anche agli anelli celebrativi d'oro e pieni di diamanti. Una scelta particolare, ma forse non per un Mondiale che è stato definito da più parti il  più costoso di sempre.

 

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Tuchel nella bufera in InghilterraLa festa anche in Antartide

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS