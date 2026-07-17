Hydratation Break e lunghissima pausa all'intevallo: ecco quanto potrebbe durare la finale dei Mondiali

Bletter , l'ex presidente della Fifa , si è scagliato contro Infantino e le lunghe pause previste per la finale del Mondiale tra Spagna e Argentina: "Le pause per l'idratazione sono state solo l'inizio. Domenica, la finale della Coppa del Mondo vedrà il clou del torneo: la pausa di metà tempo più lunga nella storia del calcio. La finale della Coppa del Mondo come copia del Super Bowl. Quo vadis, Fifa?". Parole dure che però nascondono una grande realtà: la partita più attesa, in agenda in Italia alle ore 21, potrebbe essere lunghissima e durare circa 2 ore e 30 minuti se si escludono supplementari e rigori. In caso contrario si andrà ampiamente oltre le 3 ore. Ma il calcio giocato occuperà solo una parte di questo tempo...

Spagna-Argentina, rischio maratona

Partiamo dalla base: i due tempi regolamentari durano 45 minuti ciascuno. A questi si aggiungono i minuti di recupero (in una finale difficilmente saranno complessivamente 10, spesso di più) e il cooling break intorno al 22° minuto di ogni tempo, che porta via altri 3 minuti circa. Il vero “ladro di tempo” però sarà l’intervallo. Nei giorni scorsi si è parlato di uno show di 25-30 minuti con star internazionali. Considerando il tempo necessario per montare e smontare il palco, l’intervallo reale dovrebbe aggirarsi tra i 22 e i 26 minuti, come già visto nel Mondiale per Club. Non è più il classico quarto d’ora di una volta: è diventato uno spettacolo vero e proprio.

Quando si alza la Coppa del Mondo

Facendo i conti in modo realistico, se la partita finisce nei 90 minuti, il fischio finale dovrebbe arrivare tra le 23.15 e le 23.30. A quel punto ci sarebbero le celebrazioni, le interviste e la cerimonia di premiazione, che di solito dura una ventina di minuti. In teoria la Coppa potrebbe essere consegnata intorno alle 23.50-00.10. Ma se la partita non si sblocca? Allora la situazione può davvero scappare di mano. Si giocano due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, con altre piccole puase. In totale i supplementari portano via dai 38 ai 45 minuti. Se si arriva ai calci di rigore, bisogna aggiungere altri 10-15 minuti tra preparazione, esecuzione e possibili interruzioni. In questo scenario "peggiore", il fischio finale (o meglio, la conclusione dei rigori) potrebbe slittare fino alle 00.30-00.45, se non oltre. Aggiungendo la cerimonia, non è affatto escluso che la consegna della Coppa del Mondo arrivi oltre l’1 di notte.