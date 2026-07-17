Possesso palla argentino 88.9 %: catenacciari di tutto il mondo unitevi dietro a Tuchel

Il calcio è bello perché è vario. Il problema è che poi le squadre vanno in campo e il migliore, di solito, vince sempre, soprattutto quando l'avversario si chiude in difesa per colpa della tattica suicida adottata da chi l'allena. In questo senso, l'analisi di Inghilterra-Argentina inchioda Thomas Tuchel, il ct tedesco dei Tre Leoni sbranato da tifosi e critica d'Oltremanica, nuovo simbolo dei catenacciari di tutto il mondo dall'alto della difesa a cinque, conigliescamente schierata contro i campioni del mondo e causa prima della bruciante sconfitta subìta ad Atlanta in rimonta. Nell'arco dei 36 minuti intercorsi fra il gol di Gordon e il 2-1 di Lautaro, l'Albiceleste ha registrato l'88,9 di possesso palla; 13 cross; 10 tiri, di cui 4 di testa, nonostante l'altezza media argentina sia 173 cm rispetto ai 187 cm inglesi; 1.67 xG, la sigla che sta per Expected Goal o gol attesi, cioè la probabilità che un tiro diventi un gol. Il valore varia da 0 a 1: zero significa che è impossibile segnare; 1 significa che il gol è certo. Per esempio: un tiro del valore 0.4 xG ha il 40 per cento di probabilità di andare a bersaglio. Il calcio di rigore vale invece 0.75. Il calcolo viene eseguito contemplando la distanza dalla porta, l'angolo di tiro, il tipo di passaggio (cross o palla filtrante), l'esecuzione del tiro, se con il piede o di testa.