Possesso palla argentino 88.9 %: catenacciari di tutto il mondo unitevi dietro a Tuchel
Il calcio è bello perché è vario. Il problema è che poi le squadre vanno in campo e il migliore, di solito, vince sempre, soprattutto quando l'avversario si chiude in difesa per colpa della tattica suicida adottata da chi l'allena. In questo senso, l'analisi di Inghilterra-Argentina inchioda Thomas Tuchel, il ct tedesco dei Tre Leoni sbranato da tifosi e critica d'Oltremanica, nuovo simbolo dei catenacciari di tutto il mondo dall'alto della difesa a cinque, conigliescamente schierata contro i campioni del mondo e causa prima della bruciante sconfitta subìta ad Atlanta in rimonta. Nell'arco dei 36 minuti intercorsi fra il gol di Gordon e il 2-1 di Lautaro, l'Albiceleste ha registrato l'88,9 di possesso palla; 13 cross; 10 tiri, di cui 4 di testa, nonostante l'altezza media argentina sia 173 cm rispetto ai 187 cm inglesi; 1.67 xG, la sigla che sta per Expected Goal o gol attesi, cioè la probabilità che un tiro diventi un gol. Il valore varia da 0 a 1: zero significa che è impossibile segnare; 1 significa che il gol è certo. Per esempio: un tiro del valore 0.4 xG ha il 40 per cento di probabilità di andare a bersaglio. Il calcio di rigore vale invece 0.75. Il calcolo viene eseguito contemplando la distanza dalla porta, l'angolo di tiro, il tipo di passaggio (cross o palla filtrante), l'esecuzione del tiro, se con il piede o di testa.
All'Inghilterra è andata anche troppo bene
Alla fine della partita, i valori di tutti i tiri vengono sommati per contare gli xG totali della squadra; in questo modo è ipotizzabile stabilire quante reti una squadra avrebbe meritato di segnare grazie alle occasioni create, indipendentemente dal risultato maturato sul campo. Alla luce del martellamento argentino, si capisce quanto all'Inghilterra sia andata ancora sin troppo bene. Tuchel, dal canto suo, ha visto un'altra partita. Anziché ammettere di avere sbagliato tutto, sfidando il comune senso del pudore iha affermato testualmente. "Non è stata colpa del sistema di gioco se abbiamo perso. Nessuno sa che cosa sarebbe successo se avessi preso decisioni diverse". Della serie: se mia nonna avesse avuto le ruote sarebbe stata una carriola. Di certo Harry Kane, 72 gol in stagione fra Bayern e Nazionale, mai avrebbe immaginato di fare lo stopper nella partita più importante della carriera.