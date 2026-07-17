"Bellingham sei inutile, parla in campo!": l'attacco furioso della moglie di Barco dopo lo schiaffo in Inghilterra-Argentina

La moglie di Barco attacca Bellingham

E se nella bufera è finito soprattutto il ct Thomas Tuchel, criticato per le sue scelte nella partita persa dai 'Tre Loeni', un duro attacco è stato invece rivolto a Jude Bellingham dalla modella e influencer Yaz Juareguy, moglie del calciatore argentino Valentin Barco che al termine della gara è stato protagonista di un acceso diverbio con il centrocampista inglese, dal quale ha ricevuto uno schiaffo (con rissa sfiorata tra i due, poi separati da altri calciatori).

Lo schiaffo di Jude all'argentino dello Strasburgo

"È meglio parlare in campo, inutile!" ha scritto la moglie di Barco in un post sui social rivolgendosi a Bellingham, il cui gesto contro l'avversario ha trovato poi 'spiegazione' in un video circolato nelle ore successive al match, in cui si vede il centrocampista dello Strasburgo festeggiare il momentaneo pareggio dell'Argentina sotto al settore occupato dai tifosi dell'Inghilterra. Un comportamento che non è sfuggito al fuoriclasse del Real Madrid, che era parso nervoso già durante il match (emblematico il battibecco con Messi) dopo il triplice fischio dell'arbitro è andato a chiedergliene conto.