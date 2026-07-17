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Chi vince i Mondiali? Kaká e Beckham non sono d'accordo: "Entrambe lo meritano, ma..."

Le ex stelle di Brasile e Inghilterra, ex compagni di squadra del Milan, hanno fatto il loro pronostico sull'attesissima sfida tra Spagna e Argentina
3 min
TagsKakaBeckhamMondiali 2026

NEW YOK (USA) - Sale l'attesa per la finale della Coppa del Mondo tra Argentina e Spagna, in programma domenica (19 luglio) a New York dove nel frattempo sono stati protagonisti Ricardo Kaká e David Beckham, che stanno seguendo da vicino i Mondiali e hanno parlato all'interno del 'Fanatic Fan Fest'.

 

 

Kaká e Beckham, amarcord Milan ai Mondiali

Grandi amici ed ex compagni di squadra del Milan, l'ex stella del Brasile (oggi 44enne) e l'ex capitano dell'Inghilterra (51 anni) sono rimasti ancora molto legati"Kaká non era solo un grande calciatore - ha detto Beckham -, ma una delle migliori persone che puoi incontrare. Posso compararlo a Zidane, perché le persone andavano allo stadio per vedere come loro trattavano la palla". Stima reciproca: "Tutto quello che fa David è un’eccellenza, fuori e dentro il campo - ha detto invece il brasiliano parlando dell'inglese -. Alta qualità. Questo mi ispirava, perché tutto quel che faceva era davvero straordinario”.

 

 

Pronostici diversi sulla finale Spagna-Argentina

I due non sono però d'accordo nel pronostico sulla vincitrice dei Mondiali. A puntare sull'Argentina è Beckham che, dopo aver visto la sua Inghilterra eliminata in semifinale dall'Argentina ("Una partita dura, come un derby di Milano: difficile in campo e sugli spalti"), punta sul trionfo della 'Seleccion': "Ho giocato in Spagna e quindi ho molto affetto per loro che hanno fatto un lavoro eccezionale in questa Coppa del Mondo - ha detto -. Ma l’Argentina ha Lionel. Come ho parlato di Ricardo parlo di Messi: è un grande giocatore e una persona straordinaria". Di parere contrario Kaká: "Entrambe le squadre hanno meritato di essere qui, ma vedendo la straordinaria semifinale giocata dalla Spagna penso vinceranno loro”.

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