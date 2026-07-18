Messi: "La foto con Yamal è follia, in finale spero non abbia la sua miglior versione"

Sono giorni che sul web e sui social è tornata virale una foto di quasi 20 anni fa, quella in cui un giovanissimo Messi fa il bagnetto a un bebè in una piccola vasca. Era il 2007, quello scatto, che all'epoca servì per il calendario solidale di Unicef, oggi rimbalza ovunque. Il motivo? Semplice: il bimbo nella tinozza era Yamal , estratto a sorte per posare insieme all'allora campione del Barcellona, all'epoca ventenne. Diciannove anni dopo Lionel e Lamine sono pronti a sfidarsi nella finalissima della Coppa del Mondo tra Argentina e Spagna. Un segno del destino incredibile.

Messi: "Quella foto con Yamal è follia"

A poche ore dalla fine, che si disputerà domenica 19 luglio, numero indossato in carriera sia da Messi sia da Yamal, la stella dell'Argentina ha parlato di quella foto e del duello con Lamine: "Quella foto è follia, la feci quando lui era un bebè e oggi ci affrontiamo in una finale Mondiale. Lui è uno dei migliori del mondo in questo momento senza dubbio, gli auguro ogni fortuna perché il suo bene è anche il bene del Barcellona. Proveremo a fare una bella partita affinché Lamine non abbia la sua miglior versione, anche se non sarà semplice. La Spagna non ha solo Yamal però, ha grandi giocatori che fanno un grande gioco, ma anche noi abbiamo le nostre armi".