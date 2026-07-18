Trump attacca Tuchel: "Hai un fuoriclasse come Kane e lo metti in difesa? Ci ho anche giocato a golf insieme..."

Anche Donald Trump si scaglia contro Thomas Tuchel , il commissario tecnico dell'Inghilterra, accusato dalla critica di aver assunto un atteggiamento troppo difensivista contro l'Argentina, compromettendo la semifinale del Mondiale, persa 2-1 in extremis. Il presidente degli Statu Uniti, nel corso di una conferenza stampa con Gianni Infantino a New York , ha parlato della posizione in campo di Kane: "È un grande giocatore, un grande uomo. Forse hanno sbagliato a metterlo in difesa", le parole di Trump che poi ha aggiunto "ma non so nulla di calcio", mentre il presidente della Fifa è scoppiato a ridere.

La partita a golf con Kane

Il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto quale dettaglio sulla disfatta inglese: "Sono andati in vantaggio poi hanno messo il loro miglior giocatore in difesa. Dovevano essere un po' più offensivi, no? Che ne so io di allenatori? Ma è stata comunque una scelta un po' insolita. Harry è un ragazzo fantastico". Il Capo della Casa Bianca ha poi ricordato una partita a golf con Kane: "Ci ho giocato insieme". Lo stesso attaccante inglese, la settimana scorsa, aveva raccontato di aver giocato con Trump: "Quando il Presidente degli Stati Uniti ti invita da qualche parte… Conoscerlo e giocarci insieme a golf è stata un'esperienza abbastanza surreale. Il suo livello di golf è piuttosto buono, spero di poter giocare bene come lui alla sua età", le parole di Kane. Il presidente degli Stati Uniti è tornato anche a parlare del controverso cartellino rosso all'attaccante statunitense Folarin Balogun, annullato dopo una sua telefonata al presidente della Fifa, Gianni Infantino: "Ho solo dato un suggerimento", ha detto.