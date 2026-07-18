Trump attacca Tuchel: "Hai un fuoriclasse come Kane e lo metti in difesa? Ci ho anche giocato a golf insieme..."
Anche Donald Trump si scaglia contro Thomas Tuchel, il commissario tecnico dell'Inghilterra, accusato dalla critica di aver assunto un atteggiamento troppo difensivista contro l'Argentina, compromettendo la semifinale del Mondiale, persa 2-1 in extremis. Il presidente degli Statu Uniti, nel corso di una conferenza stampa con Gianni Infantino a New York, ha parlato della posizione in campo di Kane: "È un grande giocatore, un grande uomo. Forse hanno sbagliato a metterlo in difesa", le parole di Trump che poi ha aggiunto "ma non so nulla di calcio", mentre il presidente della Fifa è scoppiato a ridere.
La partita a golf con Kane
Il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto quale dettaglio sulla disfatta inglese: "Sono andati in vantaggio poi hanno messo il loro miglior giocatore in difesa. Dovevano essere un po' più offensivi, no? Che ne so io di allenatori? Ma è stata comunque una scelta un po' insolita. Harry è un ragazzo fantastico". Il Capo della Casa Bianca ha poi ricordato una partita a golf con Kane: "Ci ho giocato insieme". Lo stesso attaccante inglese, la settimana scorsa, aveva raccontato di aver giocato con Trump: "Quando il Presidente degli Stati Uniti ti invita da qualche parte… Conoscerlo e giocarci insieme a golf è stata un'esperienza abbastanza surreale. Il suo livello di golf è piuttosto buono, spero di poter giocare bene come lui alla sua età", le parole di Kane. Il presidente degli Stati Uniti è tornato anche a parlare del controverso cartellino rosso all'attaccante statunitense Folarin Balogun, annullato dopo una sua telefonata al presidente della Fifa, Gianni Infantino: "Ho solo dato un suggerimento", ha detto.