Dove vedere Francia-Inghilterra finale terzo posto Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

La finalina per il terzo posto del Mondiale 2026 è la partita delle grandi deluse di questa competizione: da una parte la Francia , che fino alla semifinale contro la Spagna sembrava imbattibile, dall'altra l' Inghilterra , che dopo essere passata in vantaggio contro l'Argentina si è fatta rimontare nei minuti finali della partita. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO

Francia-Inghilterra, l'orario

Francia-Inghilterra, la finale per il terzo posto dei Mondiali 2026, andrà in scena nella oggi, sabato 18 luglio, alle 23:00 (ore italiane) negli Stati Uniti, all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens in Florida. Il direttore di gara sarà il venezuelano Jesus Valenzuela.

Dove vedere Francia-Inghilterra in diretta tv

Francia-Inghilterra, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Francia-Inghilterra, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Francia-Inghilterra anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport,it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.