Corriere dello Sport.it
sabato 18 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Francia-Inghilterra finale terzo posto Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Tutto quello che c'è da sapere sulla 'finaline' della Coppa del Mondo: le probabili formazioni
TagsFranciaInghilterraMondiali 2026

La finalina per il terzo posto del Mondiale 2026 è la partita delle grandi deluse di questa competizione: da una parte la Francia, che fino alla semifinale contro la Spagna sembrava imbattibile, dall'altra l'Inghilterra, che dopo essere passata in vantaggio contro l'Argentina si è fatta rimontare nei minuti finali della partita. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO

Francia-Inghilterra, l'orario

Francia-Inghilterra, la finale per il terzo posto dei Mondiali 2026, andrà in scena nella oggi, sabato 18 luglio, alle 23:00 (ore italiane) negli Stati Uniti, all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens in Florida. Il direttore di gara sarà il venezuelano Jesus Valenzuela.

Dove vedere Francia-Inghilterra in diretta tv

Francia-Inghilterra, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Francia-Inghilterra, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Francia-Inghilterra anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport,it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili formazioni

FRANCIA (4-2-3-1): Samba; Koundé, Konaté, Lacroix, L. Hernandez; Zaire-Emery, Kanté; Olise, Cherki, Akliouche, Mbappé. A disposizione: Maignan, Risser, Gusto, T. Hernandez, Upamecano, Digne,Tchouameni, Rabiot, M. Kone, Barcola, D. Doué, Dembélé, Mateta, Thuram. Ct: Dechamps

Indisponibili: Saliba
Squalificati: - Diffidati: -

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Burn, Guehi, O'Reilly; Mainoo, Anderson; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. A disposizione: D. Henderson, Trafford, Konsa, James, Stones, Spence, Chalobah, Rice, Eze, Gordon, Rogers, Madueke, Watkins, Toney. Ct: Tuchel

Indisponibili: J. Henderson
Squalificati: - Diffidati: -

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

La finalina per il terzo posto del Mondiale 2026 è la partita delle grandi deluse di questa competizione: da una parte la Francia, che fino alla semifinale contro la Spagna sembrava imbattibile, dall'altra l'Inghilterra, che dopo essere passata in vantaggio contro l'Argentina si è fatta rimontare nei minuti finali della partita. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO

Francia-Inghilterra, l'orario

Francia-Inghilterra, la finale per il terzo posto dei Mondiali 2026, andrà in scena nella oggi, sabato 18 luglio, alle 23:00 (ore italiane) negli Stati Uniti, all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens in Florida. Il direttore di gara sarà il venezuelano Jesus Valenzuela.

Dove vedere Francia-Inghilterra in diretta tv

Francia-Inghilterra, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Francia-Inghilterra, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Francia-Inghilterra anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport,it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Mondiali 2026, il calendarioRomero nella bufera
1
Dove vedere Francia-Inghilterra finale terzo posto Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
2
Le probabili formazioni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS