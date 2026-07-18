Dove vedere Francia-Inghilterra finale terzo posto Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
La finalina per il terzo posto del Mondiale 2026 è la partita delle grandi deluse di questa competizione: da una parte la Francia, che fino alla semifinale contro la Spagna sembrava imbattibile, dall'altra l'Inghilterra, che dopo essere passata in vantaggio contro l'Argentina si è fatta rimontare nei minuti finali della partita. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO
Francia-Inghilterra, l'orario
Francia-Inghilterra, la finale per il terzo posto dei Mondiali 2026, andrà in scena nella oggi, sabato 18 luglio, alle 23:00 (ore italiane) negli Stati Uniti, all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens in Florida. Il direttore di gara sarà il venezuelano Jesus Valenzuela.
Dove vedere Francia-Inghilterra in diretta tv
Francia-Inghilterra, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Francia-Inghilterra, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Francia-Inghilterra anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport,it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
FRANCIA (4-2-3-1): Samba; Koundé, Konaté, Lacroix, L. Hernandez; Zaire-Emery, Kanté; Olise, Cherki, Akliouche, Mbappé. A disposizione: Maignan, Risser, Gusto, T. Hernandez, Upamecano, Digne,Tchouameni, Rabiot, M. Kone, Barcola, D. Doué, Dembélé, Mateta, Thuram. Ct: Dechamps
Indisponibili: Saliba
Squalificati: - Diffidati: -
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Burn, Guehi, O'Reilly; Mainoo, Anderson; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. A disposizione: D. Henderson, Trafford, Konsa, James, Stones, Spence, Chalobah, Rice, Eze, Gordon, Rogers, Madueke, Watkins, Toney. Ct: Tuchel
Indisponibili: J. Henderson
Squalificati: - Diffidati: -
La finalina per il terzo posto del Mondiale 2026 è la partita delle grandi deluse di questa competizione: da una parte la Francia, che fino alla semifinale contro la Spagna sembrava imbattibile, dall'altra l'Inghilterra, che dopo essere passata in vantaggio contro l'Argentina si è fatta rimontare nei minuti finali della partita. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO
Francia-Inghilterra, l'orario
Francia-Inghilterra, la finale per il terzo posto dei Mondiali 2026, andrà in scena nella oggi, sabato 18 luglio, alle 23:00 (ore italiane) negli Stati Uniti, all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens in Florida. Il direttore di gara sarà il venezuelano Jesus Valenzuela.
Dove vedere Francia-Inghilterra in diretta tv
Francia-Inghilterra, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Francia-Inghilterra, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Francia-Inghilterra anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport,it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.