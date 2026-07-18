Francia-Inghilterra diretta Mondiali, segui live la finale per il terzo posto 

22:16

Francia-Inghilterra, oggi il confronto numero 33: i precedenti

Inghilterra e Francia si sono affrontate 32 volte. La nazionale dei Tre Leoni ha raccolto 17 vittorie contro le 10 della Francia, più cinque pareggi. Nelle ultime nove occasioni, però, la Francia ha perso solo una volta (6V, 2N).

22:05

Deschamps al passo d'addio, l'omaggio social di Mbappé

Ultima apparizione sulla panchina della Francia per Didier Deschamps, ormai al passo d'addio dopo oltre 12 anni. Zinedine Zidane sarà il suo sostituto. Sui social, intanto, è arrivato l'omaggio di Kylian Mbappé: "Oggi è la tua last dance. Tu che ci hai dato così tanto. Avremmo dovuto offrirti una fine migliore, ma abbiamo fallito. Mettere delle parole su ciò che hai apportato in 14 anni è molto difficile, tanto sei stato un attore principale del rinnovamento di questa squadra. Le persone non hanno sempre saputo apprezzare la tua grandezza, ma il tempo e la storia se ne occuperanno... Grazie di avermi dato la possibilità e l'opportunità di rappresentare il mio paese sul più grande palcoscenico per tanti anni. Mi sento privilegiato di essere stato al fianco di una delle più grandi leggende del nostro paese, e conservo solo eccellenti ricordi di tutto ciò che abbiamo vissuto e realizzato insieme. Ti auguro il meglio nella tua nuova avventura, e ancora grazie per tutto ciò che hai portato a questa maglia che conta tanto per noi".

21:51

La Francia punta al terzo podio consecutivo in un Mondiale

La Francia di Didier Deschamps, superando l'Inghilterra a Miami, potrebbe chiudere sul podio mondiale per la terza edizione consecutiva. Nel 2018 ha conquistato il titolo in Russia, mentre nel 2022 è arrivata seconda in Qatar.

21:42

Francia-Inghilterra, ecco le formazioni ufficiali

Queste le scelte ufficiali di Deschamps e Tuchel:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; M. Gusto, Konaté, Lacroix, T. Hernandez; Zaire-Emery, Rabiot; Olise, Cherki, Doué; Mbappé. Ct: Deschamps.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Henderson; Quansah, Konsa, Guehi, Spence; Rice, Rogers; Saka, Eze, Rashford; Toney. Ct: Tuchel.

21:40

Le probabili scelte di Deschamps e Tuchel

A breve le formazioni ufficiali. Ecco le probabili scelte di Deschamps e Tuchel:

FRANCIA (4-2-3-1): Samba; Koundé, Konaté, Lacroix, L. Hernandez; Zaire-Emery, Kanté; Olise, Cherki, Akliouche, Mbappé. Ct: Deschamps.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Burn, Guehi, O'Reilly; Mainoo, Anderson; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. Ct: Tuchel.

21:30

Francia-Inghilterra, tutto pronto per la finale per il terzo posto del Mondiale

Cresce l'attesa per la finale che mette in palio il terzo posto in questa edizione del Mondiale. La Francia, reduce dal ko con la Spagna in semifinale, sfida l'Inghilterra di Thomas Tuchel, beffata nel finale dall'Argentina di Scaloni pochi giorni fa. Alle ore 23 (italiane) il fischio d'inizio del match.

Miami Stadium - Miami