Dove vedere Spagna-Argentina finale Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

È il giorno di Spagna-Argentina , la finale del Mondiale 2026 . L'ultimo atto della competizione vedrà di fronte Messi, alla ricerca dell'ultimo trionfo, e Lamine Yamal, che vorrà condurre la propria nazionale sull'Olimpo calcistico per la seconda volta della sua storia. L'Argentina vuole bissare il successo ottenuto in Qatar, la Spagna tornare a vincere i Mondiali dopo sedici anni dalla prima volta, e sollevare un altro trofeo dopo l'Europeo del 2024 - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO

Spagna-Argentina, l'orario

Spagna-Argentina, la finale dei Mondiali 2026, andrà in scena oggi, domenica 19 luglio, alle 21:00 (ore italiane) negli Stati Uniti, al MetLife Stadium di East Rutherford, vicino New York. Il direttore di gara sarà lo sloveno Vincinc.

Dove vedere Spagna-Argentina in diretta tv

Spagna-Argentina, come tutte le gare del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Spagna-Argentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Spagna-Argentina anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport,it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.