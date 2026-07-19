Dove vedere Spagna-Argentina finale Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
È il giorno di Spagna-Argentina, la finale del Mondiale 2026. L'ultimo atto della competizione vedrà di fronte Messi, alla ricerca dell'ultimo trionfo, e Lamine Yamal, che vorrà condurre la propria nazionale sull'Olimpo calcistico per la seconda volta della sua storia. L'Argentina vuole bissare il successo ottenuto in Qatar, la Spagna tornare a vincere i Mondiali dopo sedici anni dalla prima volta, e sollevare un altro trofeo dopo l'Europeo del 2024 - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO
Spagna-Argentina, l'orario
Spagna-Argentina, la finale dei Mondiali 2026, andrà in scena oggi, domenica 19 luglio, alle 21:00 (ore italiane) negli Stati Uniti, al MetLife Stadium di East Rutherford, vicino New York. Il direttore di gara sarà lo sloveno Vincinc.
Dove vedere Spagna-Argentina in diretta tv
Spagna-Argentina, come tutte le gare del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Spagna-Argentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Spagna-Argentina anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport,it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Scaloni e de La Fuente
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Laporte, Cubarsì, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; L.Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal. A disposizione: Raya, Joan Garcia, Pubill, Eric Garcia, Grimaldo, Marcos Llorente, Zubimendi, Pedri, Merino, Gavi, Yeremy Pino, Ferran Torres, Nico Williams, Victor Muñoz, Borja Iglesias. Ct: de La Fuente.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Cucurella.
ARGENTINA (4-3-3): E.Martinez; Molina, Romero, Li.Martinez, Tagliafico; E.Fernandez, Paredes, MacAlliter; Messi, J.Alvarez, G.Simeone. A disposizione: Rulli, Musso, Otamendi, Senesi, Medina, Montiel, De Paul, Palacios, Almada, Lo Celso, Barco, Paz, Gonzalez, Lopez, La. Martinez. Ct: Scaloni.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
È il giorno di Spagna-Argentina, la finale del Mondiale 2026. L'ultimo atto della competizione vedrà di fronte Messi, alla ricerca dell'ultimo trionfo, e Lamine Yamal, che vorrà condurre la propria nazionale sull'Olimpo calcistico per la seconda volta della sua storia. L'Argentina vuole bissare il successo ottenuto in Qatar, la Spagna tornare a vincere i Mondiali dopo sedici anni dalla prima volta, e sollevare un altro trofeo dopo l'Europeo del 2024 - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO
Spagna-Argentina, l'orario
Spagna-Argentina, la finale dei Mondiali 2026, andrà in scena oggi, domenica 19 luglio, alle 21:00 (ore italiane) negli Stati Uniti, al MetLife Stadium di East Rutherford, vicino New York. Il direttore di gara sarà lo sloveno Vincinc.
Dove vedere Spagna-Argentina in diretta tv
Spagna-Argentina, come tutte le gare del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Spagna-Argentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Spagna-Argentina anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport,it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.