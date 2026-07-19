Quanto guadagna l'arbitro della finale Spagna-Argentina? Il compenso è da capogiro
Sarà lo sloveno Slavko Vinčić a dirigere la finale del Mondiale tra Spagna e Argentina al MetLife Stadium. Il fischietto internazionale, 46 anni, è stato scelto dalla Fifa dopo un torneo di alto livello, nel quale ha già arbitrato Brasile-Marocco, Giordania-Algeria e Messico-Ecuador.
Quanto guadagna l'arbitro della finale dei Mondiali 2026
Arbitrare la finale dei Mondiali 2026 significa anche incassare un compenso da capogiro. Secondo il Times, ogni direttore di gara convocato per il torneo riceve un compenso fisso di 100.000 dollari (circa 87.000 euro), cifra nettamente superiore rispetto alle precedenti edizioni della World Cup. A questa somma si aggiungono i bonus per ogni partita diretta. Nella fase a gironi il compenso varia tra i 3.000 e i 5.000 dollari a gara, mentre nelle sfide a eliminazione diretta sale fino a 10.000 dollari (circa 8.800 euro) per ogni designazione.
Quasi 100 euro al minuto: il bottino di Vinčić per Spagna-Argentina
La finale rappresenta il massimo riconoscimento anche dal punto di vista economico. Solo per dirigere Spagna-Argentina, Vinčić incasserà 10.000 dollari, pari a circa 8.800 euro. Considerando i 90 minuti regolamentari, significa guadagnare quasi 98 euro per ogni minuto di gioco, senza contare eventuali tempi supplementari. Sommando il compenso fisso riconosciuto dalla Fifa, i bonus maturati nelle precedenti partite del torneo e quello destinato alla finale, il totale percepito dall'arbitro sloveno supera i 104.000 euro. Anche gli assistenti e gli ufficiali VAR ricevono un premio economico, seppur inferiore: per la finale il resto della squadra arbitrale incassa circa 5.000 dollari (4.380 euro) ciascuno.