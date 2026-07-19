Mondiali, l'albo d'oro completo: la Spagna sale a quota due successi nel torneo 

Spagna-Argentina 1-0 dts: cronaca, statistiche e tabellino

Spagna, seconda Coppa del Mondo

Si tratta della seconda Coppa del Mondo in bacheca per gli iberici, che avevano già trionfato nel 2010 in Sudafrica e agganciano così la Francia e l'Uruguay a quota 2, davanti all'Inghilterra (1) ma ancora dietro ad Argentina (3), Italia (4), Germania (4) e Brasile (5).

L'albo d'oro completo dei Mondiali: c'è il nome della Spagna

1930 - URUGUAY (2° posto Argentina, 3° Usa, 4° Jugoslavia)

1934 - ITALIA (2° posto Cecoslovacchia, 3° Germania, 4° Austria)

1938 - ITALIA (2° posto Ungheria, 3° Brasile, 4° Svezia)

1950 - URUGUAY (2° posto Brasile, 3° Svezia, 4° Spagna)

1954 - GERMANIA OVEST (2° posto Ungheria, 3° Austria, 4° Uruguay)

1958 - BRASILE (2° posto Svezia, 3° Francia, 4° Germania Ovest)

1962 - BRASILE (2° posto Cecoslovacchia, 3° Cile, 4° Jugoslavia)

1966 - INGHILTERRA (2° posto Germania Ovest, 3° Portogallo, 4° Unione Sovietica)

1970 - BRASILE (2° posto Italia, 3° Germania Ovest, 4° Uruguay)

1974 - GERMANIA OVEST (2° posto Olanda, 3° Polonia, 4° Brasile)

1978 - ARGENTINA (2° posto Olanda, 3° Brasile, 4° Italia)

1982 - ITALIA (2° posto Germania Ovest, 3° Polonia, 4° Francia)

1986 - ARGENTINA (2° posto Germania Ovest, 3° Francia, 4° Belgio)

1990 - GERMANIA OVEST (2° posto Argentina, 3° Italia, 4° Inghilterra)

1994 - BRASILE (2° posto Italia, 3° Svezia, 4° Bulgaria)

1998 - FRANCIA (2° posto Brasile, 3° Croazia, 4° Olanda)

2002 - BRASILE (2° posto Germania, 3° Turchia, 4° Corea del Sud)

2006 - ITALIA (2° posto Francia, 3° Germania, 4° Portogallo)

2010 - SPAGNA (2° posto Olanda, 3° Germania, 4° Uruguay)

2014 - GERMANIA (2° posto Argentina, 3° Olanda, 4° Brasile)

2018 - FRANCIA (2° posto Croazia, 3° Belgio, 4° Inghilterra)

2022 - ARGENTINA (2° posto Francia, 3° Croazia, 4° Marocco)

2026 - SPAGNA (2° posto Argentina, 3° Inghilterra, 4° Francia)