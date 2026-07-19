"Messi chiuda la carriera al Napoli nel segno di Maradona"

''Il cuore dice Argentina. La ragione mi suggerisce che la Spagna abbia qualcosa in più sotto il profilo del gioco. Ma le finali sfuggono sempre alla logica. Si decidono sui dettagli, sugli episodi, sulla capacità di reggere la pressione. Per questo mi sbilancio e dico Argentina, magari dopo una partita lunga e combattuta''. Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia, uno dei fedelissimi di Antonio Tajani e presidente del club Montecitorio 'Amici di Diego Armando Maradona', pronostica un bis mondiale della squadra di mister Scaloni nella finale di stasera contro la Spagna, magari con un goal decisivo di Lionel Messi .