"Messi chiuda la carriera al Napoli nel segno di Maradona"
''Il cuore dice Argentina. La ragione mi suggerisce che la Spagna abbia qualcosa in più sotto il profilo del gioco. Ma le finali sfuggono sempre alla logica. Si decidono sui dettagli, sugli episodi, sulla capacità di reggere la pressione. Per questo mi sbilancio e dico Argentina, magari dopo una partita lunga e combattuta''. Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia, uno dei fedelissimi di Antonio Tajani e presidente del club Montecitorio 'Amici di Diego Armando Maradona', pronostica un bis mondiale della squadra di mister Scaloni nella finale di stasera contro la Spagna, magari con un goal decisivo di Lionel Messi .
Per l'esponente azzurro, come riporta l'AdnKronos, El Pibe de Oro resta il numero uno, ''un simbolo universale'' della pelota, ''un vero alieno'', ma considera la Pulce il calciatore ''piu' forte della storia, almeno tra i mortali…'' che potrebbe regalare ancora emozioni e classe magari vestendo a fine carriera la casacca azzurra di Maradona. ''Se davvero Messi volesse rendere la sua storia ancora più speciale - sottolinea Rubano - dovrebbe fare una scelta che oggi sembra impossibile. Firmare un contratto in bianco con il Napoli per una stagione. Non per i soldi. Non per i record. Per la storia. Provare a giocare dove Diego, il suo idolo, ha costruito la sua leggenda. Se poi - conclude - riuscisse anche a vincere, chiuderebbe il cerchio nel modo più romantico possibile. Sarebbe una delle pagine più belle che il calcio possa raccontare''.