Come funziona l'halftime show ai Mondiali: cosa succede all'intervallo di Argentina-Spagna. La lista dei cantanti

Per la prima volta nella storia dei Mondiali, dopo l'esperimento del Mondiale per club, l’intervallo della finalissima tra Argentina e Spagna verrà trasformato in uno spettacolo da record . Stasera la Fifa importerà il modello del celebre halftime show del Super Bowl, portando sul prato un mega concerto con alcune delle superstar mondiali più amate. Shakira, Justin Bieber, Madonna e i BTS sono i nomi di punta: la scaletta stellare promette di infiammare il pubblico tra il primo e il secondo tempo.

La scelta della Fifa criticata

La scelta, però, non è passata inosservata e ha già sollevato diverse polemiche, anche da parte di Blatter, l'ex presidente della Fifa. Il regolamento del calcio professionistico prevede un intervallo massimo di 15 minuti. Per consentire l’allestimento del palco, l’esibizione e il successivo smontaggio delle strutture sul terreno di gioco, l'organismo diretto da Infantino ha concesso una deroga straordinaria.

Quanto dura lo show all'intervallo

Secondo il programma ufficiale, il live durerà circa 11 minuti, portando la durata complessiva della pausa intorno ai 17 minuti. Inizialmente si era parlato di una pausa più lunga, di circa 25-30 minuti. Subito dopo il fischio di fine primo tempo, centinaia di tecnici invaderanno il campo per montare il palco in tempi record (tra i 2 e i 3 minuti). Terminato lo show, la struttura verrà smontata con la stessa rapidità per restituire il manto erboso alle squadre, che avranno a disposizione solo pochi minuti per il riscaldamento prima dell’inizio del secondo tempo. Un’operazione logistica complessa e ad alto rischio errori, che segna comunque un precedente storico: il calcio entra ufficialmente nell’era dello show a tutti i costi. Prima, durante e dopo il fischio d'inizio.