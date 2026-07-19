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Finale Mondiale, il programma prima di Argentina-Spagna: a che ora canteranno Laura Pausini e Robbie Williams

Grandi star sul palco del 'New York New Jersey Stadium' nella cerimonia di chiusura della kermesse, che precederà il fischio d'inizio del match: tutti i dettagli
2 min
TagsMondiali 2026Laura PausiniRobbie Williams

NEW YORK (USA) - Sarà spettacolo in campo e fuori al 'New York New Jersey Stadium' dove oggi (domenica 19 luglio, ore 21 italiane) è in programma la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna di Lamine Yamal e Argentina di Lionel Messi.

Finale Mondiali, a che ora canteranno Laura Pausini e Robbie Williams

Prima del calcio d’inizio (dalle ore 19:30, in diretta tv su Rai 1 e in streaming su RaiPlay e Dazn) verrà infatti celebrata la cerimonia di chiusura, con protagonista Post Malone. Sul palco saliranno anche Laura Pausini, Robbie Williams (si esibì anche alla cerimonia di apertura dei Mondiali del 2018 a Mosca) e Nicole Scherzinger, che interpreteranno "Desire", il brano ufficiale dei Mondiali 2026.

 

 

Tra gli ospiti della cerimonia di chiusura anche Tom Cruise

Per Laura Pausini si tratta di un altro importante appuntamento internazionale riguardante un evento sportivo internazionale dopo la partecipazione alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Tra gli ospiti della cerimonia anche Tom Cruise, atteso per un'apparizione speciale (ci si aspetta che si esibisca in qualche numero spericolato). A Jennifer Hudson invece il compito di eseguire l'inno nazionale degli Stati Uniti prima del fischio d'inizio.

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