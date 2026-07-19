Madonna, Ronaldo, Ronaldinho e l'halftime show: per i social la finale Mondiale è un delirio kitsch

Ventisette minuti e venti secondi di delirio kitch. Il tanto chiacchierato halftime show ( qui tutte le foto ) ha scatenato una valanga di reazioni sui social da parte di tifosi indispettiti (la maggior parte) e incuriositi. L'atteso spettacolo dell'intervallo nella finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna si apre subito con un colpo di scena ad affetto: la popstar Madonna , prima ad esibirsi, è entrata in campo cantando "Music" a bordo di una macchina guidata dalle due leggende brasiliane, il fenomeno Ronaldo e Ronaldinho . Quindi la regina del pop si è esibita insieme ai pupazzi di Muppets , seguiti dai coreani BTS e Justin Bieber , accolto da Jason Sudeikis , celebre coach della serie tv Ted Lasso.

Dai Muppet a Justin Bieber, quante star in campo!

Subito dopo il direttore d'orchestra venezuelano Gustavo Dudamel ha diretto un'orchestra nell'inno sportivo dei White Stripes 'Seven Nation Army', mentre Animal e altri Muppet si scatenavano a ritmo di musica. Pochi istanti dopo, le sensazioni del K-pop BTS sono scese in campo vestite di rosso e nero cantando 'Dynamite'. Dopo Justin Bieber, gran finale con il coro PS22 composto da studenti di una scuola di New York e l'esibizione di Shakira e Burna Boy con la canzone del Mondiale 'Dai dai'.

I commenti sui social prendono di mira Madonna, Ronaldo e Ronaldinho

"Ma sono i Mondiali di calcio o il Super Bowl?", uno dei commenti più gettonati. Al centro del dibattito social c'è stata l'esibizione di Madonna: "Vederla è sempre un piacere, nonostante l'età. Ma ci arrivassi io con quell'elasticità a quasi 70 anni", scrive un altro utente. Non tutti i commenti sono positivi: "Madonna, Ronaldo e Ronaldinho sono entrati allo stadio per 0.2 secondi. E mi tengo largo", "Ronaldo e Dinho in tuta, che cafonata".