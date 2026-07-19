Trump ripreso dai maxischermi affianco a Infantino, la reazione del pubblico. E sugli spalti è una parata infinita di vip

Ha voluto i Mondiali con tutte le sue forze, li ha ottenuti e ora si intesta l'atto conclusivo: la finale. Donald Trump si presenta al MetLife Stadium accompagnato dalla moglie Melania , e l'accoglienza che riceve è ben migliore di quella piena di fischi della sua ultima apparizione a New York per la finale dei Knicks. Il presidente viene inquadrato alcuni secondi mentre Jennifer Hudson canta l'inno nazionale americano e la sua comparsa sui maxi-schermi, accanto al numero uno della Fifa Gianni Infantino , passa praticamente inosservata. In tribuna autorità con lui c'è il 'nemico' Pedro Sanchez , il premier spagnolo che di recente ha sommerso di critiche. Gli stringe la mano come se nulla fosse e si intrattiene a parlare con i reali di Spagna. In prima fila anche altri due 'nemici' del presidente: il premier Mark Carney e la presidente Claudia Sheinbaum , in rappresentanza di Canada e Messico, gli altri due paesi ospitanti dei Mondiali. Anche a loro non ha risparmiato nè critiche nè dazi di recente, ma la cordialità 'sportiva' ha avuto la meglio sugli spalti.

Effetto Trump, lunghe file e controlli stringenti all'ingresso

La presenza di Trump allo stadio ha creato non pochi disagi: come in ogni occasione in cui c'è il presidente, le misure di sicurezza sono più stringenti. Questo ha provocato lunghe file, anche di ore, per poter accedere allo stadio con gli agenti impegnati a perquisire nel dettaglio ogni singola persona e ogni singola borsa. Nonostante le code e la frustrazione di una logistica complicata, i tifosi sono in festa e si godono lo spettacolo, non solo quello calcistico.

L'infinita lista dei vip presenti alla finale del Mondiale

Sugli spalti è una parata di vip, da Matt Damon a Beyonce a Rihanna, passando per Dua Lipa, Timothee Chamelet e Kylie Jenners e le vecchie glorie del calcio, da Zidane a Simeone. Prima del fischio di inizio anche sul campo si alternano star. C'è Tom Crusie che prende la parola e loda il calcio che unisce e che è in grado di "trasformare sconosciuti in amici". C'è Laura Pausini che insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger canta 'Desire'. C'è il terreno di gioco che si veste da New York con tutti i suoi simboli, dall'Empire State Building al Ponte di Brooklyn passando per il Vessel. Ci sono fuochi, c'è la scintillante Coppa del Mondo esposta al pubblico. C'è l'atmosfera di una grande festa, come è quella della finale dei Mondiali. Ed è festa all'intervallo il primo con un half-time stile Super Bowl, che allunga l'intervallo delle due squadre dai regolamentari 15 minuti fino a 27 e 20 secondi. Il campo viene coperto un telone dei colori dell'arcobaleno con un enorme pallone colorato al centro, a fare da palcoscenico a Madonna, Shakira e Justin Bieber. Dopo aver percorso i corridoi dello stadio su un'auto con la targa 'maestro' guidata da Ronaldo con a fianco Ronaldinho, Madonna - tutta in rosa e con occhiali scuri - entra sul campo a piedi. Justin Bieber suona la chitarra e canta. Shakira, con un costume giallo e rosa, incanta il pubblico. Sugli schermi compare Pele che chiede di ripetere 'Love'. E proprio con la scritta Love si chiude, lasciando il calcio di nuovo protagonista.