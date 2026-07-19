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Lautaro Martinez non gioca neanche un minuto in finale, bufera social: "Ma perché?"

Il giocatore dell’Inter, eroe della semifinale, non trova spazio nell’ultimo atto del Mondiale. E i tifosi non ci stanno…
3 min
TagsmondialeLautaro Martinezargentina

Da eroe della semifinale a spettatore per tutta la finale. Lautaro Martinez non ha giocato neanche un minuto nella sfida tra Argentina e Spagna, una scelta che ha sorpreso molti tifosi e scatenato numerose reazioni sui social. Il capitano dell’Inter aveva deciso la semifinale contro l’Inghilterra, ma nella gara più importante del torneo non è rientrato tra i 17 calciatori utilizzati dal commissario tecnico Lionel Scaloni.

Lautaro in panchina, sui social pioggia di critiche

Il primo cambio dell’Argentina è arrivato prima dell’intervallo, con Otamendi inserito al posto dell’infortunato Lisandro Martinez. Al rientro dagli spogliatoi è entrato Paredes, mentre dopo un’ora Molina ha preso il posto del terzino destro. A venti minuti dalla fine Scaloni ha scelto Medina e Simeone, completando poi le sostituzioni con l’ingresso di Senesi durante i tempi supplementari. Sei cambi complessivi, nessuno dei quali ha coinvolto Lautaro. Con la Spagna capace di controllare il possesso e il ritmo della partita, Scaloni ha preferito non schierare contemporaneamente tre attaccanti. Soprattutto con l’Albiceleste in dieci per l’espulsione di Enzo Fernandez. Il ct argentino ha così deciso di proseguire con Julian Alvarez e Lionel Messi, privilegiando equilibrio e copertura rispetto all’inserimento di un’altra punta centrale. Sui social, tifosi dell’Inter e sostenitori argentini hanno espresso stupore e perplessità, chiedendosi perché l’attaccante non sia stato utilizzato neppure nei supplementari. Un finale amaro per il Toro, uscito sconfitto nella finale senza mai giocarla.

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