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domenica 19 luglio 2026
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Ferran Torres sblocca Spagna-Argentina, la reazione delle leggende della Roja è virale

Casillas, Xavi, Iniesta, Puyol, Navarro e Llorente impazziscono di gioia in tribuna per il gol che vale la Coppa del Mondo
3 min
TagsFerran TorresSpagna-ArgentinaMondiali 2026

"Vamos!", ha gridato Xavi quando si è reso conto che per la Spagna si stava creando il presupposto giusto per sbloccare la finale dei Mondiali 2026, all'inizio del secondo tempo supplementare, contro l'Argentina. Un istante dopo Nico Williams ha toccato all'indietro, di testa, per l'accorrente Ferran Torres, che con un tiro di prima intenzione, sotto la traversa, non ha lasciato scampo a Dibu Martinez.

Casillas, Xavi, Iniesta, Puyol, Navarro e Llorente in delirio per la Spagna

Gol. Esplosione di gioia tra le leggende della Roja presenti in tribuna: Casillas è schizzato in piedi, braccia al cielo. Iniesta, che nel 2010 aveva firmato il primo successo nella competizione iridato delle Furie Rosse, lo ha imitato in una notte di nuovo storica per il calcio iberico.

Scatenati, non di meno, Puyol, Navarro e Fernando Llorente. Incontenibile la gioia di David Villa, che ha abbracciato l'ex centravanti della Juve urlando a squarciagola mentre alle sue spalle Sergio Ramos correva per raggiungerli. Un'immagine di puro giubilo, catturata dalle telecamere, che è già virale sui social anche per una curiosità: gli applausi di Lewandowski, presente al New York New Jersey Stadium tra la delegazione spagnola.

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