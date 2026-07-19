Follia Paredes dopo il fischio finale, perde la testa e scatena una rissa furiosa

Scaloni costretto a intervenire per sedare la rissa al termine di Spagna-Argentina

Immagini ben lontane da potersi definire uno spot per il calcio, frutto del nervosismo accumulato lungo il corso del match, sfogato con un'impulsività che ha spinto a intervenire, di corsa, Scaloni.

Il ct è corso in campo per allontanare Eric García da Paredes e stroncare sul nascere la rissa, che era partita e rischiava di degenerare. Giocatori della Spagna e dell'Argentina hanno contribuito ad allontanare i "duellanti". Paredes si è poi tranquillizzato sedendosi a terra a raccogliere i pensieri e a smalitare l'amarezza per l'epilogo della competizione iridata.