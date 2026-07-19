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Follia Paredes dopo il fischio finale, perde la testa e scatena una rissa furiosa

Argentina battuta dalla Spagna nella finale dei Mondiali, Scaloni di corsa in campo per evitare il parapiglia finale
3 min
TagsParedesSpagna-ArgentinaMondiali 2026

Leandro Paredes scatenato dopo la sconfitta dell'Argentina nella finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna (gol di Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare). A pochi istanti dal fischio finale dell'arbitro Vincic, l'ex centrocampista della Roma ha perso la calma iniziando ad avventarsi contro gli avversari che gli capitavano a tiro: mani al collo di Eric GarcíaGavi tirato per la pettorina e scaraventato a terra per essere intervenuto a difesa del compagno di squadra.

Scaloni costretto a intervenire per sedare la rissa al termine di Spagna-Argentina

Immagini ben lontane da potersi definire uno spot per il calcio, frutto del nervosismo accumulato lungo il corso del match, sfogato con un'impulsività che ha spinto a intervenire, di corsa, Scaloni.

Il ct è corso in campo per allontanare Eric García da Paredes e stroncare sul nascere la rissa, che era partita e rischiava di degenerare. Giocatori della Spagna e dell'Argentina hanno contribuito ad allontanare i "duellanti". Paredes si è poi tranquillizzato sedendosi a terra a raccogliere i pensieri e a smalitare l'amarezza per l'epilogo della competizione iridata.

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