Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 20 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Grande Spagna campione del mondo nel tramonto dell'Argentina con le lacrime di Messi

Il secondo titolo iridato della Roja premia con merito assoluto la squadra di De la Fuente, nettamente superiore all'Albiceleste, addirittura incapace di fare un tiro in porta in 90'. Malinconico il passo d'addio della Pulce, convitato di pietra alla finale che voleva fosse sua
Xavier Jacobelli
1 min
TagsMondialiSpagnaargentina

Infilando la trentottesima partita senza sconfitte, nuovo record assoluto tolto all'Italia di Mancini, la Grande Spagna è diventata la Nazionale più vittoriosa del XXI secolo. Con merito assoluto, grazie al gol di Ferran Torres, 26 anni, la Roja è diventata

Sblocca tutta l'intervista esclusiva

Sito illimitato con Plus+

€ 49,90

€ 3,00 / 1 anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS