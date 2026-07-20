Bellingham re d’Inghilterra tra Beatles e rapporto complicato con Mbappé

Non è tanto come si è preso l’Inghilterra sulle spalle in soli 10', quando la Francia premeva e lo spettro supplementari sembrava materializzarsi. Non è tanto il gol, meraviglioso, con cui ha chiuso la finale per il terzo posto e ha messo in cassaforte la medaglia di bronzo. Non è tanto la calma con cui ha tenuto il pallone sul dischetto e poi l’ha consegnato a Saka dicendogli: «Vai a fare una tripletta». Jude Bellingham è tutto il resto.

Leader a 23 anni

A soli 23 anni, compiuti meno di un mese fa, il campione inglese si è comportato da leader assoluto di un’Inghilterra che, tolto il Mondiale in casa del 1966, non aveva mai fatto così bene. Ha voluto sul podio tutti, ma proprio tutti, i componenti della spedizione, si è commosso quando i tifosi presenti a Miami hanno cantato: “Ehi Jude” e non ha voluto esagerare quando ha saputo di essere diventato il massimo goleador dell’Inghilterra in un Mondiale. Con il gol alla Francia il centrocampista del Real Madrid, che Mourinho aspetta adesso a braccia aperte (da risolvere, forse, solo un rapporto non idilliaco con Mbappé), ha superato sia Gary Lineker, autore di sei gol a Messico 86, sia il compagno di squadra Harry Kane, che ne ha segnati sei in Russia nel 2018 e in questo torneo. Una soddisfazione che Bellingham si è tolto segnando dopo una serpentina che ha lasciato mezza Francia, esausta, sul posto.

Che partita contro la Francia!

È stata la rete del 6-4, risultato maturato nel secondo tempo dopo che il primo era stato un cappotto totale: 4-0 per gli inglesi, Theo Hernandez disastroso, Deschamps in lacrime durante la Marsigliese e furioso poco dopo. Un’umiliazione senza storia, arrivata con le reti di Rice, Konsa e Saka. Il giocatore dell’Arsenal ne segna due, è imprendibile e se nel secondo tempo la Francia rientra in partita è solo perché gli inglesi, a Miami, pensano già alle vacanze. La squadra del criticatissimo Tuchel rientra praticamente in ciabatte, Mbappé sale in cattedra e segna una doppietta mancina che riapre i giochi. Barcola accorcia fino al 3-4, Malo Gusto però rovina tutto e stende Spence in area. Rigore perfetto di Saka (e non era scontato), partita chiusa. Anzi no: Dembelè porta la sfida sul 4-5 e quando i supplementari sembrano inevitabili Bellingham decide che è arrivato il momento di prendersi la scena.

Un'estate indimenticabile

"Questo gruppo meritava di finire così. Ovviamente non è quello per cui siamo venuti, ma il risultato migliore dal 1966 è qualcosa su cui costruire. Questa estate è stata indimenticabile per tante ragioni, grazie a tutti i tifosi, è stato un piacere". Con Kane in panchina, è stato lui il leader tecnico e morale dell’Inghilterra. “Don't carry the world upon your shoulders”, cantano i Beatles in “Hey Jude”. “Non portare il mondo sulle spalle”: esattamente quello che Bellingham ha fatto contro la Francia. In appena 10 minuti. Più recupero.