L’Argentina di spalle durante la premiazione della Spagna: il brutto gesto fa discutere sui social
NEW YORK (Stati Uniti) - La Spagna si gode il secondo titolo mondiale della sua storia e l'Argentina medita sulla sconfitta, meritata, in una finale condotta sulla difensiva per quasi tutti i 120 minuti del match. A poche ore dalla conclusione del Mondiale di calcio 2026 non mancano peraltro le polemiche per l'atteggiamento degli sconfitti dopo il fischio conclusivo, mentre i vincitori alzavano la coppa. Non è passato infatti inosservato che, durante la premiazione della nazionale spagnola, Messi e compagni abbiano voltato le spalle ai ragazzi di De La Fuente, disinteressandosi totalmente a quanto stava accadendo.
il gesto di Messi e compagni
Il gesto è apparso anti-sportivo e oltraggioso nei confronti dei campioni del mondo, che ereditano il titolo proprio dall'Argentina, vincitrice in Qatar quattro anni fa. Dopo aver ricevuto le medaglie d'argento, i giocatori dell'Albiceleste sono rimasti sul terreno di gioco, rivolgendosi verso il settore occupato dai propri tifosi anche mentre Rodri sollevava la Coppa Fifa. Le immagini pubblicate sui social sembrano inequivocabili: tranne qualche eccezione, nessuno degli argentini ha omaggiato i nuovi campioni del mondo.