Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 20 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
L’Argentina di spalle durante la premiazione della Spagna: il brutto gesto fa discutere sui social

L’Argentina di spalle durante la premiazione della Spagna: il brutto gesto fa discutere sui social

Non è passato inosservato l'atteggiamento di Messi e compagni, girati mentre i nuovi campioni del mondo alzavano la coppa
2 min
TagsargentinaSpagnaMondiali

NEW YORK (Stati Uniti) - La Spagna si gode il secondo titolo mondiale della sua storia e l'Argentina medita sulla sconfitta, meritata, in una finale condotta sulla difensiva per quasi tutti i 120 minuti del match. A poche ore dalla conclusione del Mondiale di calcio 2026 non mancano peraltro le polemiche per l'atteggiamento degli sconfitti dopo il fischio conclusivo, mentre i vincitori alzavano la coppa. Non è passato infatti inosservato che, durante la premiazione della nazionale spagnola, Messi e compagni abbiano voltato le spalle ai ragazzi di De La Fuente, disinteressandosi totalmente a quanto stava accadendo.

il gesto di Messi e compagni

Il gesto è apparso anti-sportivo e oltraggioso nei confronti dei campioni del mondo, che ereditano il titolo proprio dall'Argentina, vincitrice in Qatar quattro anni fa. Dopo aver ricevuto le medaglie d'argento, i giocatori dell'Albiceleste sono rimasti sul terreno di gioco, rivolgendosi verso il settore occupato dai propri tifosi anche mentre Rodri sollevava la Coppa Fifa. Le immagini pubblicate sui social sembrano inequivocabili: tranne qualche eccezione, nessuno degli argentini ha omaggiato i nuovi campioni del mondo.

 

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Un Mondiale contro naturaSpagna campione del mondo!

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS