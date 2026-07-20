L’Argentina di spalle durante la premiazione della Spagna: il brutto gesto fa discutere sui social

NEW YORK (Stati Uniti) - La Spagna si gode il secondo titolo mondiale della sua storia e l'Argentina medita sulla sconfitta, meritata, in una finale condotta sulla difensiva per quasi tutti i 120 minuti del match. A poche ore dalla conclusione del Mondiale di calcio 2026 non mancano peraltro le polemiche per l'atteggiamento degli sconfitti dopo il fischio conclusivo, mentre i vincitori alzavano la coppa. Non è passato infatti inosservato che, durante la premiazione della nazionale spagnola, Messi e compagni abbiano voltato le spalle ai ragazzi di De La Fuente, disinteressandosi totalmente a quanto stava accadendo.