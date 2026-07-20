Gavi rivela cosa ha fatto perdere la testa a Paredes: "Gli ho fatto solo una domanda…"

La rissa scatenata da Paredes dopo la finale dei Mondiali

Sono diventate subito virali dopo la finale le immagini di un video in cui si vede l'ex centrocampista di Roma e Juve mettere le mani al collo a Eric Garcia e poi scaraventare a terra Gavi, che era andato a difendere il compagno. A fermare Paredes (espulso dall'arbitro a gara già finita) il ct argentino Scaloni e il suo assistente Samuel, tempestivamente intervenuti per sedare la zuffa (mentre nel frattempo andava in scena anche un acceso battibecco tra Otamendi e Rodri, capintano della Spagna).

Gavi rivela cosa ha fatto perdere la testa all'ex di Roma e Juve

A rivelare il motivo che ha fatto perdere la testa a Paredes è stato poi lo stesso Gavi: "Gli ho semplicemente chiesto: 'Infantino non ha risposto alle vostre chiamate stavolta?' Nel momento in cui l'ho detto, ha completamente perso la testa. Non mi ha nemmeno lasciato finire - ha spiegato il 21enne centrocampista del Barcellona parlando con i media spagnoli -. Cosa volevo dirgli ancora? Che il calcio ha finalmente battuto la corruzione".