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lunedì 20 luglio 2026
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Gavi rivela cosa ha fatto perdere la testa a Paredes: "Gli ho fatto solo una domanda…"

Dopo la vittoria nella finale dei Mondiali, il centrocampista della Spagna ha svelato un retroscena sulla rissa scatenata dal mediano dell'Argentina: i dettagli
3 min
TagsgaviParedesMondiali 2026

Una finale mondiale persa e macchiata dalla rissa scatenata dopo il triplice fischio da Leandro Paredes per l'Argentina, che dopo il trionfo in Qatar nella Coppa del Mondo del 2022 stavolta a New York si è dovuta arrendere a una Spagna dimostratasi nettamente più forte sul campo.

 

 

La rissa scatenata da Paredes dopo la finale dei Mondiali

Sono diventate subito virali dopo la finale le immagini di un video in cui si vede l'ex centrocampista di Roma e Juve mettere le mani al collo a Eric Garcia e poi scaraventare a terra Gavi, che era andato a difendere il compagno. A fermare Paredes (espulso dall'arbitro a gara già finita) il ct argentino Scaloni e il suo assistente Samuel, tempestivamente intervenuti per sedare la zuffa (mentre nel frattempo andava in scena anche un acceso battibecco tra Otamendi e Rodri, capintano della Spagna).

 

 

Gavi rivela cosa ha fatto perdere la testa all'ex di Roma e Juve

A rivelare il motivo che ha fatto perdere la testa a Paredes è stato poi lo stesso Gavi: "Gli ho semplicemente chiesto: 'Infantino non ha risposto alle vostre chiamate stavolta?' Nel momento in cui l'ho detto, ha completamente perso la testa. Non mi ha nemmeno lasciato finire - ha spiegato il 21enne centrocampista del Barcellona parlando con i media spagnoli -. Cosa volevo dirgli ancora? Che il calcio ha finalmente battuto la corruzione".

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