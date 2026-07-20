Messi come l'Ulisse di Nolan: perché questo Mondiale ricorda l'Odissea

In tempi di Odissea nolaniana, la storia di Leo dal multiforme ingegno non potrebbe essere più attuale. A 39 anni, l’argentino è un novello Prometeo, ha rubato il fuoco per darlo agli uomini, ma soprattutto è un condannato Odisseo. A Itaca lui non ci è tornato più. Il viaggio di Leo al Mondiale americano extralarge ricalca le numerose trappole e peripezie affrontate dall’eroe moderno prima dei moderni: come Odisseo si perde tra le coste del Mediterraneo, sbattuto dal mare e dai venti avversi, anche Messi ha lottato con le unghie e con i denti per portare i suoi compagni in salvo, verso la tappa successiva di un torneo durato 104 partite. Dall’Egitto a Capo Verde fino all’Inghilterra. Non verso Itaca ma verso quella Coppa irraggiungibile.

Yamal un Telemaco che prende il potere

A Itaca il potere stavolta l’ha preso il figlio Telemaco. Senza esitazioni, forse senza nemmeno sentire quella ingombrante eredità piombata improvvisamente sulle sue spalle, il diciannovenne Yamal da oggi tiene lo scettro sollevato un po’ più in alto.

Ci teneva tantissimo la Pulce a consegnare il secondo Mondiale di fila alla sua Argentina, impresa che nemmeno a Dios in persona era riuscita. E quindi Leo sfida gli dei, e perde. Ma il popolo lo osanna comunque, si commuove per le sue lacrime e lo prende da archetipo. Cosa c’è di più tragico, di più mitologico di questo? Quanto sarebbe piaciuto, Messi, a Sofocle e Platone, con la sua tensione profonda verso un dover essere impossibile da raggiungere anche per lui. Ma non per questo meno tentato.