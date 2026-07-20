L'Argentina non guarda la premiazione, la reazione furiosa degli spagnoli: "Gesto infame e spregevole"

Bufera e polemiche. Se la partita tra Spagna e Argentina è stata molto molto noiosa in campo, lo stesso non si può dire del post. Risse, frecciate, polemiche: mentre i campioni del Mondo volevano solo festeggiare, i vice campioni non l'hanno presa bene. E, tra le altre cose, mentre la Spagna veniva premiata (con Trump in prima fila, tanto per aggiungere un altro po' di pepe), Messi e compagni erano girati verso i loro tifosi. Immagini che non sono state gradite a Madrid, visto che quando sono stati gli argentini a salire sul podio per la medaglia d'argento, Rodri e gli altri hanno riservato loro il pasillo de honor. Dopo i social, anche Marca ci è andata giù durissimo, parlando di: "Gesto infame che ha fatto vergognare il mondo". Questo il titolo dell'articolo che domina l'home page. Dentro si legge: "In particolare, un episodio mai visto prima nella storia del calcio, che ha causato una vergogna globale della nazionale argentina che sarà molto difficile da cancellare: tutti i giocatori dell'Albiceleste che voltano le spalle alla squadra spagnola mentre questa solleva al cielo il trofeo meritatamente vinto . È una delle cose più spregevoli mai viste nella storia dei Mondiali". Su "As", invece, si legge: "L'intera squadra argentina ha dimenticato una delle regole d'oro per le seconde classificate in questo tipo di competizioni: assistere in prima persona all'incoronazione della squadra che le ha sconfitte. Hanno invece scelto di usare quel momento per salutare il torneo insieme ai tifosi che li avevano seguiti per tutta la durata del Mondiale . Questo gesto, in ogni caso, non è stato ben accolto dai tifosi spagnoli né da altri appassionati di calcio neutrali".